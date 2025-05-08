https://ria.ru/20250508/prezidenty-2015839752.html
Президенты Венесуэлы и Кубы возложили цветы к памятнику Боливару
Президенты Венесуэлы и Кубы возложили цветы к памятнику Боливару - РИА Новости, 08.05.2025
Президенты Венесуэлы и Кубы возложили цветы к памятнику Боливару
Президенты Венесуэлы и Кубы Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель в рамках своего визита в Москву возложили цветы к памятнику герою национально-освободительной... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:22:00+03:00
2025-05-08T18:22:00+03:00
2025-05-08T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президенты Венесуэлы и Кубы Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель в рамках своего визита в Москву возложили цветы к памятнику герою национально-освободительной борьбы Симону Боливару , передает корреспондент РИА Новости. Лидеры в сопровождении своих жен прошли к монументу, где стоял венок в цветах национального венесуэльского флага. После этого прозвучали гимны Венесуэлы, Кубы и России. Николас Мадуро в ходе своего краткого выступления отметил важность своего визита в Россию именно сейчас. "Мы находимся здесь в исторический момент и прибыли почтить память великому освободителю нашей Америки Симону Боливару. 80 лет назад славная Красная армия Советского Союза разгромила войска гитлеровского нацистского фашизма, которые стремились поработить всю Европу, чтобы затем навязать, возможно, один из самых преступных, коварных и кровавых режимов, известных человечеству… Наш визит особенный, ведь мы празднуем 80 лет как было спасено человечество", - сказал он. "Красная армия этого героического народа, освободившая Европу, освободила человечество. Это правда. Победа принадлежала им вчера и победа принадлежит им сегодня. И триумф будет принадлежать им вечно", - подчеркнул Мадуро. Монумент расположен в сквере на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспектов в Москве. Симон Боливар - латиноамериканский государственный, политический и военный деятель, наиболее влиятельный и известный из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке.
https://ria.ru/20250503/kuba-2014801779.html
https://ria.ru/20250418/karakas-2011956397.html
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Президенты Венесуэлы и Кубы возложили цветы к памятнику Симону Боливару в Москве
Президенты Венесуэлы и Кубы возложили цветы к памятнику Симону Боливару в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2025-05-08T18:22
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РИА Новости
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Президенты Венесуэлы и Кубы возложили цветы к памятнику Боливару
Президенты Венесуэлы и Кубы возложили цветы к памятнику Симону Боливару в Москве