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Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе
Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе - РИА Новости, 08.05.2025
Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе
Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил благодарность воинам Красной армии за освобождение страны от фашизма и называл варварством разрушение памятников... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:11:00+03:00
2025-05-08T13:11:00+03:00
2025-05-08T13:36:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил благодарность воинам Красной армии за освобождение страны от фашизма и называл варварством разрушение памятников красноармейцам, которое происходит в последние время. "Если это когда-то был солдат Красной армии, который при освобождении Словакии отдал жизнь, то это и сегодня солдат Красной армии, чья жертва заслуживает нашего общего признания. Разрушение памятников Красной армии, свидетелями которого мы являемся последние месяцы, - это не проявление свободы мнений, это обычное варварство, которое мы все должны однозначно осудить", - сказал Пеллегрини в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня победы над фашизмом в четверг.Он отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.Общегосударственные торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Словакии в этом году проходят на территории аэропорта в городе Пьештяны (87 километров от Братиславы). В них принимают участие первые лица государства, республика выделила на организацию торжеств более 700 тысяч евро. Запланировано возложение венков к мемориалу, установленному в честь погибших солдат румынской армии, демонстрация военной техники и культурная программа.
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Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе
Президент Словакии назвал разрушение памятников красноармейцам варварством