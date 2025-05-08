https://ria.ru/20250508/prezident-2015775482.html

Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе

Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе - РИА Новости, 08.05.2025

Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил благодарность воинам Красной армии за освобождение страны от фашизма и называл варварством разрушение памятников... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:11:00+03:00

2025-05-08T13:11:00+03:00

2025-05-08T13:36:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил благодарность воинам Красной армии за освобождение страны от фашизма и называл варварством разрушение памятников красноармейцам, которое происходит в последние время. "Если это когда-то был солдат Красной армии, который при освобождении Словакии отдал жизнь, то это и сегодня солдат Красной армии, чья жертва заслуживает нашего общего признания. Разрушение памятников Красной армии, свидетелями которого мы являемся последние месяцы, - это не проявление свободы мнений, это обычное варварство, которое мы все должны однозначно осудить", - сказал Пеллегрини в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня победы над фашизмом в четверг.Он отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.Общегосударственные торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Словакии в этом году проходят на территории аэропорта в городе Пьештяны (87 километров от Братиславы). В них принимают участие первые лица государства, республика выделила на организацию торжеств более 700 тысяч евро. Запланировано возложение венков к мемориалу, установленному в честь погибших солдат румынской армии, демонстрация военной техники и культурная программа.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015719527.html

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