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Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:11 08.05.2025 (обновлено: 13:36 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/prezident-2015775482.html
Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе
Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе - РИА Новости, 08.05.2025
Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе
Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил благодарность воинам Красной армии за освобождение страны от фашизма и называл варварством разрушение памятников... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:11:00+03:00
2025-05-08T13:36:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил благодарность воинам Красной армии за освобождение страны от фашизма и называл варварством разрушение памятников красноармейцам, которое происходит в последние время. "Если это когда-то был солдат Красной армии, который при освобождении Словакии отдал жизнь, то это и сегодня солдат Красной армии, чья жертва заслуживает нашего общего признания. Разрушение памятников Красной армии, свидетелями которого мы являемся последние месяцы, - это не проявление свободы мнений, это обычное варварство, которое мы все должны однозначно осудить", - сказал Пеллегрини в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня победы над фашизмом в четверг.Он отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.Общегосударственные торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Словакии в этом году проходят на территории аэропорта в городе Пьештяны (87 километров от Братиславы). В них принимают участие первые лица государства, республика выделила на организацию торжеств более 700 тысяч евро. Запланировано возложение венков к мемориалу, установленному в честь погибших солдат румынской армии, демонстрация военной техники и культурная программа.
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в мире, словакия, братислава, петер пеллегрини, день победы, европа
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Братислава, Петер Пеллегрини, День Победы, Европа
Пеллегрини высказался о разрушении памятников красноармейцам в Европе

Президент Словакии назвал разрушение памятников красноармейцам варварством

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Словакии Петер Пеллегрини
Президент Словакии Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил благодарность воинам Красной армии за освобождение страны от фашизма и называл варварством разрушение памятников красноармейцам, которое происходит в последние время.
"Если это когда-то был солдат Красной армии, который при освобождении Словакии отдал жизнь, то это и сегодня солдат Красной армии, чья жертва заслуживает нашего общего признания. Разрушение памятников Красной армии, свидетелями которого мы являемся последние месяцы, - это не проявление свободы мнений, это обычное варварство, которое мы все должны однозначно осудить", - сказал Пеллегрини в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня победы над фашизмом в четверг.
Он отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.
Общегосударственные торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Словакии в этом году проходят на территории аэропорта в городе Пьештяны (87 километров от Братиславы). В них принимают участие первые лица государства, республика выделила на организацию торжеств более 700 тысяч евро. Запланировано возложение венков к мемориалу, установленному в честь погибших солдат румынской армии, демонстрация военной техники и культурная программа.
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