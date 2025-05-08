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Севастьянов рассказал, почему кардинал Прево был кандидатом на пост папы - РИА Новости, 08.05.2025
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Религия
 
22:00 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/prevo-2015881450.html
Севастьянов рассказал, почему кардинал Прево был кандидатом на пост папы
Севастьянов рассказал, почему кардинал Прево был кандидатом на пост папы - РИА Новости, 08.05.2025
Севастьянов рассказал, почему кардинал Прево был кандидатом на пост папы
Кардинал Прево был кандидатом папы Римского Франциска, так как выступал за мирное урегулирование на Украине, рассказал РИА Новости глава Всемирного союза... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:00:00+03:00
2025-05-08T22:00:00+03:00
религия
украина
сша
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
папа римский
папа римский лев xiv
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Кардинал Прево был кандидатом папы Римского Франциска, так как выступал за мирное урегулирование на Украине, рассказал РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общался с предыдущим понтификом папой Франциском. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал из США Роберт Френсис Прево, он взял имя Лев XIV. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в 4-м туре голосовании. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. В первом обращении новый папа призвал верующих построить мосты диалога для мира. "Кардинал Прево - это кандидат папы Франциска, он продолжит его линию - принесет мир на Украину, между Россией и США. Поэтому папа Франциск его и лоббировал", - сказал Севастьянов.
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украина, сша, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский, папа римский лев xiv, в мире, россия
Религия, Украина, США, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь, Папа Римский, Папа римский Лев XIV, В мире, Россия
Севастьянов рассказал, почему кардинал Прево был кандидатом на пост папы

Севастьянов: Прево выступал за мир на Украине, поэтому Франциск его лоббировал

© AP Photo / Franco OrigliaНовый папа Римский Лев XIV
Новый папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Franco Origlia
Новый папа Римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Кардинал Прево был кандидатом папы Римского Франциска, так как выступал за мирное урегулирование на Украине, рассказал РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общался с предыдущим понтификом папой Франциском.
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал из США Роберт Френсис Прево, он взял имя Лев XIV. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в 4-м туре голосовании. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. В первом обращении новый папа призвал верующих построить мосты диалога для мира.
"Кардинал Прево - это кандидат папы Франциска, он продолжит его линию - принесет мир на Украину, между Россией и США. Поэтому папа Франциск его и лоббировал", - сказал Севастьянов.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США
Вчера, 21:36
 
РелигияУкраинаСШАВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьПапа РимскийПапа римский Лев XIVВ миреРоссия
 
 
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