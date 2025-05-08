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Севастьянов рассказал, почему кардинал Прево был кандидатом на пост папы
Севастьянов рассказал, почему кардинал Прево был кандидатом на пост папы - РИА Новости, 08.05.2025
Севастьянов рассказал, почему кардинал Прево был кандидатом на пост папы
Кардинал Прево был кандидатом папы Римского Франциска, так как выступал за мирное урегулирование на Украине, рассказал РИА Новости глава Всемирного союза... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:00:00+03:00
2025-05-08T22:00:00+03:00
2025-05-08T22:00:00+03:00
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франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Кардинал Прево был кандидатом папы Римского Франциска, так как выступал за мирное урегулирование на Украине, рассказал РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общался с предыдущим понтификом папой Франциском. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал из США Роберт Френсис Прево, он взял имя Лев XIV. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в 4-м туре голосовании. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. В первом обращении новый папа призвал верующих построить мосты диалога для мира. "Кардинал Прево - это кандидат папы Франциска, он продолжит его линию - принесет мир на Украину, между Россией и США. Поэтому папа Франциск его и лоббировал", - сказал Севастьянов.
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Севастьянов рассказал, почему кардинал Прево был кандидатом на пост папы
Севастьянов: Прево выступал за мир на Украине, поэтому Франциск его лоббировал