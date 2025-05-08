https://ria.ru/20250508/prazdniki-2015714435.html
В России начались вторые длинные майские праздники
В России начались вторые длинные майские праздники - РИА Новости, 08.05.2025
В России начались вторые длинные майские праздники
Длинные майские праздники начинаются в России 8 мая, они продлятся четыре дня - по воскресенье, 11 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:22:00+03:00
2025-05-08T00:22:00+03:00
2025-05-08T01:09:00+03:00
общество
россия
марина лопатина
праздник весны и труда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010451684_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6a884d0fac75af0bb140fbb9347a897c.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Длинные майские праздники начинаются в России 8 мая, они продлятся четыре дня - по воскресенье, 11 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "Россиян ждут праздничные выходные с 8 по 11 мая. Такой продолжительный отдых получился за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством России", — сказала Лопатина.Она уточнила, что четверг, 8 мая, будет выходным за счёт переноса праздника с воскресенья, 23 февраля. Так, второй блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье. Первый блок майских праздников прошел с 1 по 4 мая и тоже длился четыре дня. "Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года", — объяснила эксперт.
https://ria.ru/20250507/may-1855644309.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010451684_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_48dc0e7d6c50f32377f037e549311d48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, марина лопатина, праздник весны и труда
Общество, Россия, Марина Лопатина, Праздник Весны и Труда
В России начались вторые длинные майские праздники
Вторые длинные майские праздники продлятся с 8 по 11 мая
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Длинные майские праздники начинаются в России 8 мая, они продлятся четыре дня - по воскресенье, 11 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«
"Россиян ждут праздничные выходные с 8 по 11 мая. Такой продолжительный отдых получился за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством России", — сказала Лопатина.
Она уточнила, что четверг, 8 мая, будет выходным за счёт переноса праздника с воскресенья, 23 февраля. Так, второй блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье. Первый блок майских праздников прошел с 1 по 4 мая и тоже длился четыре дня.
"Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года", — объяснила эксперт.