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В России начались вторые длинные майские праздники - РИА Новости, 08.05.2025
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00:22 08.05.2025 (обновлено: 01:09 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/prazdniki-2015714435.html
В России начались вторые длинные майские праздники
В России начались вторые длинные майские праздники - РИА Новости, 08.05.2025
В России начались вторые длинные майские праздники
Длинные майские праздники начинаются в России 8 мая, они продлятся четыре дня - по воскресенье, 11 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и... РИА Новости, 08.05.2025
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общество
россия
марина лопатина
праздник весны и труда
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Длинные майские праздники начинаются в России 8 мая, они продлятся четыре дня - по воскресенье, 11 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. &quot;Россиян ждут праздничные выходные с 8 по 11 мая. Такой продолжительный отдых получился за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством России&quot;, — сказала Лопатина.Она уточнила, что четверг, 8 мая, будет выходным за счёт переноса праздника с воскресенья, 23 февраля. Так, второй блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье. Первый блок майских праздников прошел с 1 по 4 мая и тоже длился четыре дня. "Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года", — объяснила эксперт.
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общество, россия, марина лопатина, праздник весны и труда
Общество, Россия, Марина Лопатина, Праздник Весны и Труда
В России начались вторые длинные майские праздники

Вторые длинные майские праздники продлятся с 8 по 11 мая

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк" в Москве
Шествие Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Длинные майские праздники начинаются в России 8 мая, они продлятся четыре дня - по воскресенье, 11 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«

"Россиян ждут праздничные выходные с 8 по 11 мая. Такой продолжительный отдых получился за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством России", — сказала Лопатина.

Она уточнила, что четверг, 8 мая, будет выходным за счёт переноса праздника с воскресенья, 23 февраля. Так, второй блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье. Первый блок майских праздников прошел с 1 по 4 мая и тоже длился четыре дня.
"Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года", — объяснила эксперт.
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ОбществоРоссияМарина ЛопатинаПраздник Весны и Труда
 
 
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