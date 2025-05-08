https://ria.ru/20250508/prazdniki-2015714435.html

В России начались вторые длинные майские праздники

В России начались вторые длинные майские праздники - РИА Новости, 08.05.2025

В России начались вторые длинные майские праздники

Длинные майские праздники начинаются в России 8 мая, они продлятся четыре дня - по воскресенье, 11 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T00:22:00+03:00

2025-05-08T00:22:00+03:00

2025-05-08T01:09:00+03:00

общество

россия

марина лопатина

праздник весны и труда

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Длинные майские праздники начинаются в России 8 мая, они продлятся четыре дня - по воскресенье, 11 мая, напомнила РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "Россиян ждут праздничные выходные с 8 по 11 мая. Такой продолжительный отдых получился за счет переноса нерабочих дней, утвержденного правительством России", — сказала Лопатина.Она уточнила, что четверг, 8 мая, будет выходным за счёт переноса праздника с воскресенья, 23 февраля. Так, второй блок майских праздников продлится с четверга по воскресенье. Первый блок майских праздников прошел с 1 по 4 мая и тоже длился четыре дня. "Перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, предусмотрен Трудовым кодексом и позволяет не терять дополнительное время отдыха. Это делается для более рационального распределения рабочих и нерабочих дней в течение года", — объяснила эксперт.

https://ria.ru/20250507/may-1855644309.html

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общество, россия, марина лопатина, праздник весны и труда