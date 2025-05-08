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Правительство утвердило план развития системы статистики и Росстата - РИА Новости, 08.05.2025
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10:16 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/pravitelstvo-2015745279.html
Правительство утвердило план развития системы статистики и Росстата
Правительство утвердило план развития системы статистики и Росстата - РИА Новости, 08.05.2025
Правительство утвердило план развития системы статистики и Росстата
Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, сообщила в четверг... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:16:00+03:00
2025-05-08T10:16:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, сообщила в четверг пресс-служба кабмина. "Правительство продолжает работу по совершенствованию системы статистических наблюдений – одного из главных инструментов оценки развития отраслей экономики, территорий, общества и страны в целом. Подписано распоряжение, утверждающее план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года", - говорится в сообщении. Всего в плане содержится более 50 различных мероприятий. Одна из важных задач - снижение отчётной нагрузки на бизнес. "В рамках оптимизации системы получения статданных к марту 2028 года для бизнеса планируется запустить сбор информации по перечням первичных статистических показателей, то есть государство будет однократно получать данные от респондентов во время проведения федеральных статистических наблюдений. Таким образом, предпринимателям больше не придётся предоставлять одинаковые отчёты в разные государственные структуры", - указано в сообщении. Кроме того, снижение отчетной нагрузки также будет осуществляться за счет использования административных данных, уже имеющихся у различных органов власти. Поэтому план мероприятий предусматривает создание перечня источников административных данных, которые будут востребованы при формировании официальной статистической информации. Также в 2028 году для предприятий малого бизнеса начнет действовать система мониторинга отчетной нагрузки, а через год аналогичная система заработает для средних и крупных предприятий. Помимо прочего, план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики предполагает запуск новых учебных программ и создание корпоративного университета для специалистов Росстата. В правительстве напомнили, что Стратегия развития системы госстатистики до 2030 года была утверждена в декабре прошлого года.
https://ria.ru/20250506/rosstat-2015181190.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Правительство утвердило план развития системы статистики и Росстата

Правительство утвердило план развития системы госстата и Росстата до 2030 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.
"Правительство продолжает работу по совершенствованию системы статистических наблюдений – одного из главных инструментов оценки развития отраслей экономики, территорий, общества и страны в целом. Подписано распоряжение, утверждающее план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года", - говорится в сообщении.
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Всего в плане содержится более 50 различных мероприятий. Одна из важных задач - снижение отчётной нагрузки на бизнес.
"В рамках оптимизации системы получения статданных к марту 2028 года для бизнеса планируется запустить сбор информации по перечням первичных статистических показателей, то есть государство будет однократно получать данные от респондентов во время проведения федеральных статистических наблюдений. Таким образом, предпринимателям больше не придётся предоставлять одинаковые отчёты в разные государственные структуры", - указано в сообщении.
Кроме того, снижение отчетной нагрузки также будет осуществляться за счет использования административных данных, уже имеющихся у различных органов власти. Поэтому план мероприятий предусматривает создание перечня источников административных данных, которые будут востребованы при формировании официальной статистической информации.
Также в 2028 году для предприятий малого бизнеса начнет действовать система мониторинга отчетной нагрузки, а через год аналогичная система заработает для средних и крупных предприятий.
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Помимо прочего, план мероприятий по реализации Стратегии развития системы государственной статистики предполагает запуск новых учебных программ и создание корпоративного университета для специалистов Росстата.
В правительстве напомнили, что Стратегия развития системы госстатистики до 2030 года была утверждена в декабре прошлого года.
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