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Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами
Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами - РИА Новости, 08.05.2025
Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами
Водителю с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:15:00+03:00
2025-05-08T03:15:00+03:00
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МОСКВА,8 мая — РИА Новости. Водителю с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев.Он напомнил, что права, срок действия которых истекал в 2022 году, были автоматически продлены на три года. Если этот срок закончился, их необходимо заменить."Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей", - предупредил эксперт.Для замены прав нужно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.Если срок действия водительских прав истекает в 2025 году, что отмечено на документе, менять их сейчас не требуется. Они автоматически продлеваются до 2028 года.
https://ria.ru/20250306/predmety-2003314668.html
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общество, авто, гибдд мвд рф
Общество, Авто, ГИБДД МВД РФ
Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами
Автоюрист Воропаев: водителям с просроченными правами грозит штраф