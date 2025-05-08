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Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами - РИА Новости, 08.05.2025
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03:15 08.05.2025 (обновлено: 04:34 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/prava-2015721088.html
Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами
Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами - РИА Новости, 08.05.2025
Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами
Водителю с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:15:00+03:00
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МОСКВА,8 мая — РИА Новости. Водителю с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев.Он напомнил, что права, срок действия которых истекал в 2022 году, были автоматически продлены на три года. Если этот срок закончился, их необходимо заменить."Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей", - предупредил эксперт.Для замены прав нужно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.Если срок действия водительских прав истекает в 2025 году, что отмечено на документе, менять их сейчас не требуется. Они автоматически продлеваются до 2028 года.
https://ria.ru/20250306/predmety-2003314668.html
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общество, авто, гибдд мвд рф
Общество, Авто, ГИБДД МВД РФ
Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами

Автоюрист Воропаев: водителям с просроченными правами грозит штраф

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА,8 мая — РИА Новости. Водителю с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Он напомнил, что права, срок действия которых истекал в 2022 году, были автоматически продлены на три года. Если этот срок закончился, их необходимо заменить.
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"Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей", - предупредил эксперт.
Для замены прав нужно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.
Если срок действия водительских прав истекает в 2025 году, что отмечено на документе, менять их сейчас не требуется. Они автоматически продлеваются до 2028 года.
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