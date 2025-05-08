https://ria.ru/20250508/prava-2015721088.html

Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами

Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами - РИА Новости, 08.05.2025

Россиян предупредили о штрафе за поездку с просроченными правами

Водителю с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T03:15:00+03:00

2025-05-08T03:15:00+03:00

2025-05-08T04:34:00+03:00

общество

авто

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg

МОСКВА,8 мая — РИА Новости. Водителю с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоюрист Лев Воропаев.Он напомнил, что права, срок действия которых истекал в 2022 году, были автоматически продлены на три года. Если этот срок закончился, их необходимо заменить."Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением обернется для водителей штрафом от 5 до 15 тысяч рублей", - предупредил эксперт.Для замены прав нужно подать заявление на Госуслугах, в ГИБДД или офисе МФЦ.Если срок действия водительских прав истекает в 2025 году, что отмечено на документе, менять их сейчас не требуется. Они автоматически продлеваются до 2028 года.

https://ria.ru/20250306/predmety-2003314668.html

https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015389361.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, гибдд мвд рф