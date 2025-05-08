https://ria.ru/20250508/pozdravlenie-2015764903.html

Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран

Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран - РИА Новости, 08.05.2025

Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран

Президент РФ Владимир Путин по случаю годовщины Победы направил поздравления лидерам стран-бывших республик СССР, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:09:00+03:00

2025-05-08T12:09:00+03:00

2025-05-08T12:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

израиль

грузия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по случаю годовщины Победы направил поздравления лидерам стран-бывших республик СССР, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля."По случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что в странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудились в тылу.Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств также передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни"Наш священный долг – бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250508/putin-2015765542.html

https://ria.ru/20250508/volodin-2015756905.html

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израиль

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ссср, израиль, грузия, 80-летие победы в великой отечественной войне