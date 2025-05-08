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Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:09 08.05.2025 (обновлено: 12:22 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/pozdravlenie-2015764903.html
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран - РИА Новости, 08.05.2025
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран
Президент РФ Владимир Путин по случаю годовщины Победы направил поздравления лидерам стран-бывших республик СССР, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:09:00+03:00
2025-05-08T12:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
израиль
грузия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по случаю годовщины Победы направил поздравления лидерам стран-бывших республик СССР, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля."По случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что в странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудились в тылу.Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств также передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни"Наш священный долг – бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250508/putin-2015765542.html
https://ria.ru/20250508/volodin-2015756905.html
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ссср, израиль, грузия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Израиль, Грузия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран

Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам стран — бывших республик СССР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по случаю годовщины Победы направил поздравления лидерам стран-бывших республик СССР, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля.
"По случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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Президент подчеркнул, что в странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудились в тылу.
Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств также передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни
"Наш священный долг – бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", - добавил глава государства.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСССРИзраильГрузия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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