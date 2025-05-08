https://ria.ru/20250508/pozdravlenie-2015764903.html
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран - РИА Новости, 08.05.2025
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран
Президент РФ Владимир Путин по случаю годовщины Победы направил поздравления лидерам стран-бывших республик СССР, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:09:00+03:00
2025-05-08T12:09:00+03:00
2025-05-08T12:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
израиль
грузия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_0:83:3184:1874_1920x0_80_0_0_d5dc2c2155682c40173583a923c2bf38.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по случаю годовщины Победы направил поздравления лидерам стран-бывших республик СССР, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля."По случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что в странах свято чтут память о славных подвигах и великих жертвах отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с нацистскими захватчиками и самоотверженно трудились в тылу.Путин в поздравительных посланиях лидерам и гражданам зарубежных государств также передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни"Наш священный долг – бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250508/putin-2015765542.html
https://ria.ru/20250508/volodin-2015756905.html
ссср
израиль
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015755840_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_ba9372db38a04e2985021f1efb49303b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, израиль, грузия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Израиль, Грузия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам стран — бывших республик СССР