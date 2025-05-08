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Отношениям США и России пора вернуться к нормальности, заявил посол Дарчиев

Отношениям США и России пора вернуться к нормальности, заявил посол Дарчиев - РИА Новости, 08.05.2025

Отношениям США и России пора вернуться к нормальности, заявил посол Дарчиев

Отношениям РФ и США следует вернуться к нормальности и здравому смыслу, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:55:00+03:00

2025-05-08T22:55:00+03:00

2025-05-08T23:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Отношениям РФ и США следует вернуться к нормальности и здравому смыслу, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Опыт антигитлеровской коалиции особенно востребован сейчас, имея в виду возвращение к нормальности, основанной на здравом смысле. Отношения РФ и США как великих держав, ответственных за стабильность и безопасность во всем мире", - сказал Дарчиев, выступая на акции "Бессмертный полк" в диппредставительстве.Как отметил посол, акция "Бессмертного полка" призвана почтить память сражавшихся и погибших в Великой Отечественной войне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, александр дарчиев, в мире, политика