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Отношениям США и России пора вернуться к нормальности, заявил посол Дарчиев - РИА Новости, 08.05.2025
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22:55 08.05.2025 (обновлено: 23:05 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/posol-2015886066.html
Отношениям США и России пора вернуться к нормальности, заявил посол Дарчиев
Отношениям США и России пора вернуться к нормальности, заявил посол Дарчиев - РИА Новости, 08.05.2025
Отношениям США и России пора вернуться к нормальности, заявил посол Дарчиев
Отношениям РФ и США следует вернуться к нормальности и здравому смыслу, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 08.05.2025
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2025-05-08T23:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Отношениям РФ и США следует вернуться к нормальности и здравому смыслу, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Опыт антигитлеровской коалиции особенно востребован сейчас, имея в виду возвращение к нормальности, основанной на здравом смысле. Отношения РФ и США как великих держав, ответственных за стабильность и безопасность во всем мире", - сказал Дарчиев, выступая на акции "Бессмертный полк" в диппредставительстве.Как отметил посол, акция "Бессмертного полка" призвана почтить память сражавшихся и погибших в Великой Отечественной войне.
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россия, сша, александр дарчиев, в мире, политика
Россия, США, Александр Дарчиев, В мире, Политика
Отношениям США и России пора вернуться к нормальности, заявил посол Дарчиев

Посол Дарчиев: отношения РФ и США пора вернуть к нормальности и здравому смыслу

© Фото : МИД РоссииАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : МИД России
Александр Дарчиев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Отношениям РФ и США следует вернуться к нормальности и здравому смыслу, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
«
"Опыт антигитлеровской коалиции особенно востребован сейчас, имея в виду возвращение к нормальности, основанной на здравом смысле. Отношения РФ и США как великих держав, ответственных за стабильность и безопасность во всем мире", - сказал Дарчиев, выступая на акции "Бессмертный полк" в диппредставительстве.
Как отметил посол, акция "Бессмертного полка" призвана почтить память сражавшихся и погибших в Великой Отечественной войне.
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