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Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО - РИА Новости, 08.05.2025
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10:36 08.05.2025 (обновлено: 10:46 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/popov-2015750696.html
Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО
Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО - РИА Новости, 08.05.2025
Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО
Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, которого обвиняют в хищении средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот",... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:36:00+03:00
2025-05-08T10:46:00+03:00
происшествия
россия
павел попов (генерал)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, которого обвиняют в хищении средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", госпитализировали из СИЗО "Лефортово" в московскую больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач."Его госпитализировали в воскресенье в связи с серьезным обострением одного из имеющихся у него хронических заболеваний",- сказал защитник Попова.Он добавил, что медиками рассматривается вопрос о проведении Попову операции, решение, по его словам, будет известно после праздничных дней."На каждом продлении меры пресечения моему подзащитному в суде я каждый раз говорил, что у него много хронических заболеваний, предоставлял справки и что если он будет находиться под стражей, это закончится обострением и госпитализацией. Так и случилось", - добавил Сагач.По словам адвоката, следствие представляло суду справки, согласно которым у Попова не имеется серьезных проблем со здоровьем и содержание под стражей не представляет для него опасности.Попова оправили под стражу в конце августа 2024 года.По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный. За вменяемое фигурантам мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
https://ria.ru/20250424/khischenie-2013155818.html
https://ria.ru/20250506/sk-2015404467.html
https://ria.ru/20250506/popov-2015246869.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал)
Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО

Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО в московскую больницу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, которого обвиняют в хищении средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", госпитализировали из СИЗО "Лефортово" в московскую больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Его госпитализировали в воскресенье в связи с серьезным обострением одного из имеющихся у него хронических заболеваний",- сказал защитник Попова.
Иван Попов на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде. 24 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии
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Он добавил, что медиками рассматривается вопрос о проведении Попову операции, решение, по его словам, будет известно после праздничных дней.
"На каждом продлении меры пресечения моему подзащитному в суде я каждый раз говорил, что у него много хронических заболеваний, предоставлял справки и что если он будет находиться под стражей, это закончится обострением и госпитализацией. Так и случилось", - добавил Сагач.
По словам адвоката, следствие представляло суду справки, согласно которым у Попова не имеется серьезных проблем со здоровьем и содержание под стражей не представляет для него опасности.
Попова оправили под стражу в конце августа 2024 года.
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.
Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный. За вменяемое фигурантам мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Иван Попов на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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