https://ria.ru/20250508/popov-2015750696.html

Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО

Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО - РИА Новости, 08.05.2025

Экс-замминистра обороны Попова госпитализировали из СИЗО

Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, которого обвиняют в хищении средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот",... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:36:00+03:00

2025-05-08T10:36:00+03:00

2025-05-08T10:46:00+03:00

происшествия

россия

павел попов (генерал)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, которого обвиняют в хищении средств, выделенных на деятельность подмосковного парка "Патриот", госпитализировали из СИЗО "Лефортово" в московскую больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач."Его госпитализировали в воскресенье в связи с серьезным обострением одного из имеющихся у него хронических заболеваний",- сказал защитник Попова.Он добавил, что медиками рассматривается вопрос о проведении Попову операции, решение, по его словам, будет известно после праздничных дней."На каждом продлении меры пресечения моему подзащитному в суде я каждый раз говорил, что у него много хронических заболеваний, предоставлял справки и что если он будет находиться под стражей, это закончится обострением и госпитализацией. Так и случилось", - добавил Сагач.По словам адвоката, следствие представляло суду справки, согласно которым у Попова не имеется серьезных проблем со здоровьем и содержание под стражей не представляет для него опасности.Попова оправили под стражу в конце августа 2024 года.По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный. За вменяемое фигурантам мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

https://ria.ru/20250424/khischenie-2013155818.html

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https://ria.ru/20250506/popov-2015246869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, павел попов (генерал)