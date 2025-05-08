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Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, заявил Путин
Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, заявил Путин
Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, никто не сможет оболгать это, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:48:00+03:00
2025-05-08T20:48:00+03:00
2025-05-08T20:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, никто не сможет оболгать это, заявил президент России Владимир Путин. Вечером в четверг в Кремле проходит обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять", - сказал Путин на официальном обеде в Кремле. "Наши отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет", - добавил он.
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Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, заявил Путин
Путин: решающая роль в разгроме нацизма принадлежала СССР