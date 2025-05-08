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Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:48 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015871690.html
Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, заявил Путин
Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, заявил Путин
Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, никто не сможет оболгать это, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:48:00+03:00
2025-05-08T20:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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ссср
москва
владимир путин
общество
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, никто не сможет оболгать это, заявил президент России Владимир Путин. Вечером в четверг в Кремле проходит обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять", - сказал Путин на официальном обеде в Кремле. "Наши отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет", - добавил он.
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россия, ссср, москва, владимир путин, общество, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР, Москва, Владимир Путин, Общество, День Победы
Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, заявил Путин

Путин: решающая роль в разгроме нацизма принадлежала СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, никто не сможет оболгать это, заявил президент России Владимир Путин.
Вечером в четверг в Кремле проходит обед от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять", - сказал Путин на официальном обеде в Кремле.
"Наши отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия не забудет союзников в борьбе с нацизмом, заявил Путин
Вчера, 20:26
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСССРМоскваВладимир ПутинОбществоДень Победы
 
 
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