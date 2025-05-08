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Президент Кубы призвал помнить о вкладе СССР в победу над фашизмом - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:13 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015863282.html
Президент Кубы призвал помнить о вкладе СССР в победу над фашизмом
Президент Кубы призвал помнить о вкладе СССР в победу над фашизмом - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Кубы призвал помнить о вкладе СССР в победу над фашизмом
В условиях роста неофашистских тенденций в мире особенно важно сохранять память о вкладе Советского Союза в Победу над фашизмом и отмечать этот день осознанно,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:13:00+03:00
2025-05-08T20:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
москва
ссср
мигель диас-канель бермудес
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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. В условиях роста неофашистских тенденций в мире особенно важно сохранять память о вкладе Советского Союза в Победу над фашизмом и отмечать этот день осознанно, заявил кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес. "Все чаще предпринимаются попытки принизить значение, ведущую роль, которую Советский Союз и Красная Армия сыграли в победе над фашизмом и в освобождении человечества от фашизма. И я считаю, что такие торжества, как то, которое мы собираемся отметить здесь, в Москве, крайне необходимы в это время. И не просто отметить его, а рефлексировать, пропустить через чувства, примерить к убеждениям и занятым позициям по отношению к современному миру", - заявил глава кубинского государства в интервью телеканалу RT. По словам политика, присутствие неофашизма в современном мире очевидно и очень опасно, поэтому тему наследия Победы СССР над фашизмом необходимо поднимать и сейчас, обращаясь к исторической памяти. "Вот почему мы, кубинцы, находимся здесь, с благодарностью за приглашение президента Путина, и прекрасно осознаем, что мы своим присутствием поддерживаем и что защищаем", - добавил Диас-Канель.
https://ria.ru/20250503/kuba-2014801779.html
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в мире, москва, ссср, мигель диас-канель бермудес, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, СССР, Мигель Диас-Канель Бермудес, День Победы
Президент Кубы призвал помнить о вкладе СССР в победу над фашизмом

Президент Кубы Диас-Канель: важно помнить о вкладе СССР в победу над фашизмом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. В условиях роста неофашистских тенденций в мире особенно важно сохранять память о вкладе Советского Союза в Победу над фашизмом и отмечать этот день осознанно, заявил кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Все чаще предпринимаются попытки принизить значение, ведущую роль, которую Советский Союз и Красная Армия сыграли в победе над фашизмом и в освобождении человечества от фашизма. И я считаю, что такие торжества, как то, которое мы собираемся отметить здесь, в Москве, крайне необходимы в это время. И не просто отметить его, а рефлексировать, пропустить через чувства, примерить к убеждениям и занятым позициям по отношению к современному миру", - заявил глава кубинского государства в интервью телеканалу RT.
По словам политика, присутствие неофашизма в современном мире очевидно и очень опасно, поэтому тему наследия Победы СССР над фашизмом необходимо поднимать и сейчас, обращаясь к исторической памяти.
"Вот почему мы, кубинцы, находимся здесь, с благодарностью за приглашение президента Путина, и прекрасно осознаем, что мы своим присутствием поддерживаем и что защищаем", - добавил Диас-Канель.
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