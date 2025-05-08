https://ria.ru/20250508/pobeda-2015863282.html

Президент Кубы призвал помнить о вкладе СССР в победу над фашизмом

Президент Кубы призвал помнить о вкладе СССР в победу над фашизмом - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Кубы призвал помнить о вкладе СССР в победу над фашизмом

В условиях роста неофашистских тенденций в мире особенно важно сохранять память о вкладе Советского Союза в Победу над фашизмом и отмечать этот день осознанно,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:13:00+03:00

2025-05-08T20:13:00+03:00

2025-05-08T20:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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мигель диас-канель бермудес

день победы

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МЕХИКО, 8 мая - РИА Новости. В условиях роста неофашистских тенденций в мире особенно важно сохранять память о вкладе Советского Союза в Победу над фашизмом и отмечать этот день осознанно, заявил кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес. "Все чаще предпринимаются попытки принизить значение, ведущую роль, которую Советский Союз и Красная Армия сыграли в победе над фашизмом и в освобождении человечества от фашизма. И я считаю, что такие торжества, как то, которое мы собираемся отметить здесь, в Москве, крайне необходимы в это время. И не просто отметить его, а рефлексировать, пропустить через чувства, примерить к убеждениям и занятым позициям по отношению к современному миру", - заявил глава кубинского государства в интервью телеканалу RT. По словам политика, присутствие неофашизма в современном мире очевидно и очень опасно, поэтому тему наследия Победы СССР над фашизмом необходимо поднимать и сейчас, обращаясь к исторической памяти. "Вот почему мы, кубинцы, находимся здесь, с благодарностью за приглашение президента Путина, и прекрасно осознаем, что мы своим присутствием поддерживаем и что защищаем", - добавил Диас-Канель.

https://ria.ru/20250503/kuba-2014801779.html

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