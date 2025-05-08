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В Салониках прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:07 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015837283.html
В Салониках прошла акция "Сад Памяти"
В Салониках прошла акция "Сад Памяти" - РИА Новости, 08.05.2025
В Салониках прошла акция "Сад Памяти"
Акция "Сад Памяти" прошла в четверг в северной столице Греции Салониках, деревья высадили в парке около символа города - Белой башни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:07:00+03:00
2025-05-08T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Акция "Сад Памяти" прошла в четверг в северной столице Греции Салониках, деревья высадили в парке около символа города - Белой башни, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников Греции (КСРС). "По инициативе учебного центра русского языка и культуры "Ключ" и при поддержке муниципалитета Салоников и Координационного совета в рамках празднования 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 была проведена памятная акция "Сад Памяти". В центре города, в парке "Дорэ", на набережной, около символа Салоников – Белой башни, русскоговорящие жители города и местные граждане посадили деревья в знак глубокой благодарности и уважения к героям войны", - сказали в КСРС. Проект реализовался при поддержке органов государственной власти, общественных организаций и волонтёрского движения, он объединил граждан разных возрастов и профессий вокруг идеи сохранения исторической памяти, отметили в совете. "Каждое дерево символизирует светлую память о защитниках Отечества, чей подвиг навсегда останется в сердцах будущих поколений. Закладка "Сада Памяти" - это не только экологическая инициатива, но и важный вклад в формирование патриотического сознания, укрепление исторических традиций и преемственности поколений", - считают в КСРС. Вечером 9 мая в Салониках состоится праздничный концерт "Мы помним! Мы гордимся!", в котором примут участие дети, молодёжь, родители, педагоги и все, кому дорога память о героях Великой Отечественной войны. Концерт подготовлен совместными усилиями языковых центров, обществ и организаций, которые активно участвуют в продвижении русского языка за рубежом. В его подготовке участвовал учебный Центр "Ключ", культурное общество "Корни", школа русского языка имени Пушкина, музыкальный театр-студия Music Lab.
https://ria.ru/20250501/pobeda-2014555963.html
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салоники, греция, в мире, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Салоники, Греция, В мире, День Победы
В Салониках прошла акция "Сад Памяти"

В греческих Салониках прошла акция "Сад Памяти"

© joaoaСалоники, Греция
Салоники, Греция - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© joaoa
Салоники, Греция. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Акция "Сад Памяти" прошла в четверг в северной столице Греции Салониках, деревья высадили в парке около символа города - Белой башни, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников Греции (КСРС).
"По инициативе учебного центра русского языка и культуры "Ключ" и при поддержке муниципалитета Салоников и Координационного совета в рамках празднования 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 была проведена памятная акция "Сад Памяти". В центре города, в парке "Дорэ", на набережной, около символа Салоников – Белой башни, русскоговорящие жители города и местные граждане посадили деревья в знак глубокой благодарности и уважения к героям войны", - сказали в КСРС.
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Проект реализовался при поддержке органов государственной власти, общественных организаций и волонтёрского движения, он объединил граждан разных возрастов и профессий вокруг идеи сохранения исторической памяти, отметили в совете.
"Каждое дерево символизирует светлую память о защитниках Отечества, чей подвиг навсегда останется в сердцах будущих поколений. Закладка "Сада Памяти" - это не только экологическая инициатива, но и важный вклад в формирование патриотического сознания, укрепление исторических традиций и преемственности поколений", - считают в КСРС.
Вечером 9 мая в Салониках состоится праздничный концерт "Мы помним! Мы гордимся!", в котором примут участие дети, молодёжь, родители, педагоги и все, кому дорога память о героях Великой Отечественной войны.
Концерт подготовлен совместными усилиями языковых центров, обществ и организаций, которые активно участвуют в продвижении русского языка за рубежом. В его подготовке участвовал учебный Центр "Ключ", культурное общество "Корни", школа русского языка имени Пушкина, музыкальный театр-студия Music Lab.
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