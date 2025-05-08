https://ria.ru/20250508/pobeda-2015835488.html

Президент Палестины прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая

Президент Палестины прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Палестины прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:58:00+03:00

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москва

80-летие победы в великой отечественной войне

палестина

махмуд аббас

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​

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москва, палестина, махмуд аббас, день победы