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Президент Палестины прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:58 08.05.2025 (обновлено: 18:16 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015835488.html
Президент Палестины прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая
Президент Палестины прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Палестины прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая
Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
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москва
80-летие победы в великой отечественной войне
палестина
махмуд аббас
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​
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Прибытие президента Палестины Аббаса в Москву
Прибытие президента Палестины Аббаса в Москву
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москва, палестина, махмуд аббас, день победы
Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Палестина, Махмуд Аббас, День Победы
Президент Палестины прибыл в Москву для участия в мероприятиях 9 мая

Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваПалестинаМахмуд АббасДень Победы
 
 
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