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В Кишинев доставили частицу Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:20 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/pobeda-2015815466.html
В Кишинев доставили частицу Вечного огня
В Кишинев доставили частицу Вечного огня - РИА Новости, 08.05.2025
В Кишинев доставили частицу Вечного огня
Представители оппозиционного политического блока "Победа" доставили из Москвы в Кишинев частицу Вечного огня, чтобы зажечь его на мемориале в канун годовщины... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:20:00+03:00
2025-05-08T16:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
москва
илан шор
марина таубер
майя санду
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Представители оппозиционного политического блока "Победа" доставили из Москвы в Кишинев частицу Вечного огня, чтобы зажечь его на мемориале в канун годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Представители блока "Победа" получили в Москве частицу Вечного огня, который горит у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. В четверг частица Вечного огня доставлена в Кишинев, где пройдет церемония зажжения лампад у мемориального комплекса "Вечность". В ней примет участие молодежное крыло блока "Победа". Лампады будут доставлены ветеранам Великой Отечественной войны, а также перевезены в города Молдавии. В Комрате и Тараклии пройдут торжественные открытия мемориалов после реконструкции, где состоится зажжение Вечного огня. В вечернее время в Кишиневе, Бельцах, Тараклии, Оргееве и Комрате пройдут акции памяти. Будут зажжены свечи в форме цифры "80". "Для меня лично это важно, потому что мои оба дедушки дошли до Берлина. Мой двоюродный дед был военным корреспондентом и погиб. Мои прабабушки и прадедушки погибли в концлагерях. Поэтому для меня и для подавляющего большинства граждан Молдовы 9 Мая — это великий день. Это праздник победы над фашизмом, когда победила одна большая страна", - заявил лидер блока "Победа" Илан Шор, добавив, что не видит будущего Молдавии без единого политического, экономического пространства с Россией. Депутат парламента Молдовы, исполнительный секретарь исполкома блока "Победа" Марина Таубер заявила, что блок "Победа" подготовил ряд памятных мероприятий в городах страны. Ранее Россия направила всем парламентским фракциям Молдавии приглашение принять участие в мероприятиях, приуроченных к священной для наших братских народов дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250505/tiraspol-2015153271.html
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Возложения венка представителями оппозиционного блока "Победа"
Представители оппозиционного политического блока "Победа" доставили из Москвы в Кишинев частицу Вечного огня - чтобы зажечь его на мемориале в канун годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Для меня лично это важно, потому что мои оба дедушки дошли до Берлина. Мой двоюродный дед был военным корреспондентом и погиб. Мои прабабушки и прадедушки погибли в концлагерях. Поэтому для меня и для подавляющего большинства граждан Молдовы 9 Мая — это великий день", - заявил лидер блока Илан Шор.
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в мире, молдавия, кишинев, москва, илан шор, марина таубер, майя санду, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Илан Шор, Марина Таубер, Майя Санду, День Победы
В Кишинев доставили частицу Вечного огня

Представители блока "Победа" доставили из Москвы в Кишинев частицу Вечного огня

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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Представители оппозиционного политического блока "Победа" доставили из Москвы в Кишинев частицу Вечного огня, чтобы зажечь его на мемориале в канун годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Представители блока "Победа" получили в Москве частицу Вечного огня, который горит у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. В четверг частица Вечного огня доставлена в Кишинев, где пройдет церемония зажжения лампад у мемориального комплекса "Вечность". В ней примет участие молодежное крыло блока "Победа". Лампады будут доставлены ветеранам Великой Отечественной войны, а также перевезены в города Молдавии. В Комрате и Тараклии пройдут торжественные открытия мемориалов после реконструкции, где состоится зажжение Вечного огня. В вечернее время в Кишиневе, Бельцах, Тараклии, Оргееве и Комрате пройдут акции памяти. Будут зажжены свечи в форме цифры "80".
Вечный огонь у памятника павшим героям в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Тирасполе зажгли Вечный огонь
5 мая, 19:57
"Для меня лично это важно, потому что мои оба дедушки дошли до Берлина. Мой двоюродный дед был военным корреспондентом и погиб. Мои прабабушки и прадедушки погибли в концлагерях. Поэтому для меня и для подавляющего большинства граждан Молдовы 9 Мая — это великий день. Это праздник победы над фашизмом, когда победила одна большая страна", - заявил лидер блока "Победа" Илан Шор, добавив, что не видит будущего Молдавии без единого политического, экономического пространства с Россией.
Депутат парламента Молдовы, исполнительный секретарь исполкома блока "Победа" Марина Таубер заявила, что блок "Победа" подготовил ряд памятных мероприятий в городах страны.
Ранее Россия направила всем парламентским фракциям Молдавии приглашение принять участие в мероприятиях, приуроченных к священной для наших братских народов дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Президент Таджикистана Рахмон возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Эмомали Рахмон возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе
Вчера, 08:51
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияКишиневМоскваИлан ШорМарина ТауберМайя СандуДень Победы
 
 
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