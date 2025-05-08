https://ria.ru/20250508/pmef-2015766400.html
ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев
ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев - РИА Новости, 08.05.2025
ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев
Предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, заявил... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:16:00+03:00
2025-05-08T12:16:00+03:00
2025-05-08T12:16:00+03:00
экономика
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950604853_0:80:3126:1838_1920x0_80_0_0_d4408d57ce3375d9eeffcf75aa45dcca.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Да, мы, безусловно, приглашаем, и будут встречи с ведущими инвесторами на Питерском форуме. Мы считаем, что этот форум будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, продолжить инвестицию вместе с нами", - сказал Дмитриев в кулуарах российско-китайских переговоров. ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
https://ria.ru/20250508/kompanii-2015765653.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950604853_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a9ebd48a5c67a4178fd22d0e3a57598d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев: ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов