https://ria.ru/20250508/pmef-2015766400.html

ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев

ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев - РИА Новости, 08.05.2025

ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев

Предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, заявил... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:16:00+03:00

2025-05-08T12:16:00+03:00

2025-05-08T12:16:00+03:00

экономика

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Да, мы, безусловно, приглашаем, и будут встречи с ведущими инвесторами на Питерском форуме. Мы считаем, что этот форум будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, продолжить инвестицию вместе с нами", - сказал Дмитриев в кулуарах российско-китайских переговоров. ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня.

https://ria.ru/20250508/kompanii-2015765653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций