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ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев - РИА Новости, 08.05.2025
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12:16 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/pmef-2015766400.html
ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев
ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев - РИА Новости, 08.05.2025
ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев
Предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, заявил... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:16:00+03:00
2025-05-08T12:16:00+03:00
экономика
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Да, мы, безусловно, приглашаем, и будут встречи с ведущими инвесторами на Питерском форуме. Мы считаем, что этот форум будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, продолжить инвестицию вместе с нами", - сказал Дмитриев в кулуарах российско-китайских переговоров. ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
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экономика, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: ПМЭФ будет привлекательным для многих инвесторов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа ПМЭФ-2024. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Да, мы, безусловно, приглашаем, и будут встречи с ведущими инвесторами на Питерском форуме. Мы считаем, что этот форум будет привлекательным для многих инвесторов, которые хотят вернуться в Россию, продолжить инвестицию вместе с нами", - сказал Дмитриев в кулуарах российско-китайских переговоров.
ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Дмитриев: многие иностранные компании захотели вернуться в Россию
12:13
 
ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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