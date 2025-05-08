https://ria.ru/20250508/peskov-2015796655.html

Песков призвал решить первопричины конфликта на Украине

Песков призвал решить первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 08.05.2025

Песков призвал решить первопричины конфликта на Украине

Для урегулирования ситуации на Украине необходимо решение первопричин конфликта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:05:00+03:00

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2025-05-08T15:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Для урегулирования ситуации на Украине необходимо решение первопричин конфликта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были соблюдены. Мы хотим, чтобы были решены первоначальные причины специальной военной операции. Важно позаботиться о первоначальных причинах спецоперации, потому что они тесно связаны с нашими национальными интересами", - сказал Песков, отметив, что речь идет о вопросах безопасности.

https://ria.ru/20250508/peskov-2015791901.html

украина

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украина, россия, дмитрий песков