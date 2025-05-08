https://ria.ru/20250508/peskov-2015796655.html
Песков призвал решить первопричины конфликта на Украине
Песков призвал решить первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 08.05.2025
Песков призвал решить первопричины конфликта на Украине
Для урегулирования ситуации на Украине необходимо решение первопричин конфликта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:05:00+03:00
2025-05-08T15:05:00+03:00
2025-05-08T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Для урегулирования ситуации на Украине необходимо решение первопричин конфликта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были соблюдены. Мы хотим, чтобы были решены первоначальные причины специальной военной операции. Важно позаботиться о первоначальных причинах спецоперации, потому что они тесно связаны с нашими национальными интересами", - сказал Песков, отметив, что речь идет о вопросах безопасности.
https://ria.ru/20250508/peskov-2015791901.html
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украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков призвал решить первопричины конфликта на Украине
Песков: для урегулирования на Украине необходимо решение первопричин конфликта