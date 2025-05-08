https://ria.ru/20250508/peskov-2015791901.html
Путин не поздравил Трампа с годовщиной Победы, заявил Песков
Путин не поздравил Трампа с годовщиной Победы, заявил Песков - РИА Новости, 08.05.2025
Путин не поздравил Трампа с годовщиной Победы, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не поздравлял президента США Дональда Трампа с 80-летием Победы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:44:00+03:00
2025-05-08T14:44:00+03:00
2025-05-08T14:49:00+03:00
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не поздравлял президента США Дональда Трампа с 80-летием Победы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250507/tramp-2015687942.html
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Путин не поздравил Трампа с годовщиной Победы, заявил Песков
Песков: Путин не поздравил Трампа с годовщиной Победы