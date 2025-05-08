https://ria.ru/20250508/peskov-2015791901.html

Путин не поздравил Трампа с годовщиной Победы, заявил Песков

Путин не поздравил Трампа с годовщиной Победы, заявил Песков - РИА Новости, 08.05.2025

Путин не поздравил Трампа с годовщиной Победы, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не поздравлял президента США Дональда Трампа с 80-летием Победы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:44:00+03:00

2025-05-08T14:44:00+03:00

2025-05-08T14:49:00+03:00

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не поздравлял президента США Дональда Трампа с 80-летием Победы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250507/tramp-2015687942.html

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2025

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, день победы