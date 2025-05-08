Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 08.05.2025 (обновлено: 14:13 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/peremirie-2015775642.html
Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.05.2025
Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ
ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на объявление режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:11:00+03:00
2025-05-08T14:13:00+03:00
в мире
курская область
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988333_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_5bc60e96fffd7ae8a15cc50bf2c44549.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на объявление режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России.&quot;Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в ведомстве.По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела российских позиций из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также четыре с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник нанес 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.Всего зафиксировали 488 нарушений режима прекращения огня.&quot;Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем&quot;, — указали в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что российские военные строго соблюдают перемирие. В том числе они не наносят удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами.&quot;В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы — с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях&quot;, — отметили в министерстве.При этом российская армия зеркально реагирует на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будет действовать адекватно складывающейся обстановке, указали в ведомстве.В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали атаки на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250507/kiev-2015689586.html
https://ria.ru/20250505/blef-2014952950.html
https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014772454.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f128e9067cd946357008a7d315d73994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
В мире, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика

Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий выполняет задачи по разминированию
Российский военнослужащий выполняет задачи по разминированию - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий выполняет задачи по разминированию. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на объявление режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России.
«

"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Поведение ВСУ в дни перемирия станет проверкой Киева, заявили в МИД
7 мая, 21:08
По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела российских позиций из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также четыре с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник нанес 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.
Всего зафиксировали 488 нарушений режима прекращения огня.
«

"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем", — указали в Минобороны.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
"Дерзкое заявление": в Британии пришли в шок от угрозы Зеленского
5 мая, 04:56
В ведомстве подчеркнули, что российские военные строго соблюдают перемирие. В том числе они не наносят удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами.
«

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы — с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", — отметили в министерстве.

При этом российская армия зеркально реагирует на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будет действовать адекватно складывающейся обстановке, указали в ведомстве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от перемирия на День Победы
3 мая, 13:18
В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.
Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали атаки на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала