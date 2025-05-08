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Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.05.2025

Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на объявление режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:11:00+03:00

2025-05-08T13:11:00+03:00

2025-05-08T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск, несмотря на объявление режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России."Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела российских позиций из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также четыре с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник нанес 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотников.Всего зафиксировали 488 нарушений режима прекращения огня."Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем", — указали в Минобороны.В ведомстве подчеркнули, что российские военные строго соблюдают перемирие. В том числе они не наносят удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами."В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы — с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", — отметили в министерстве.При этом российская армия зеркально реагирует на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будет действовать адекватно складывающейся обстановке, указали в ведомстве.В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали атаки на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

https://ria.ru/20250507/kiev-2015689586.html

https://ria.ru/20250505/blef-2014952950.html

https://ria.ru/20250503/zelenskiy-2014772454.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, курская область, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика