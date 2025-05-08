https://ria.ru/20250508/peremirie-2015713401.html
Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы
Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы - РИА Новости, 08.05.2025
Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы
Началось объявленное Верховным главнокомандующим ВС России президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:02:00+03:00
2025-05-08T00:02:00+03:00
2025-05-08T09:53:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Началось объявленное Верховным главнокомандующим ВС России президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы. Москва, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщил Кремль 28 апреля со ссылкой на соответствующее решение главы государства. Как объяснял представитель Кремля Дмитрий Песков, цель ранее предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по прекращению огня на праздничные дни с 8 по 10 мая — проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не последует и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ, подчеркивал пресс-секретарь президента. Предыдущее — пасхальное — перемирие неоднократно нарушалось киевским режимом, хотя до начала прекращения огня Владимир Зеленский после публичных колебаний все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено Владимиром Путиным, оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Как заявил президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Министерство обороны позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250507/kiev-2015689586.html
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россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Началось объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы
Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие на 80-летие Победы
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Началось объявленное Верховным главнокомандующим ВС России президентом Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы.
Москва, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы объявляет перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщил Кремль 28 апреля со ссылкой на соответствующее решение главы государства.
Как объяснял представитель Кремля Дмитрий Песков
, цель ранее предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по прекращению огня на праздничные дни с 8 по 10 мая — проверка готовности Киева
к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной
.
Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не последует и будут продолжаться попытки нанесения ударов по российским позициям или объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ, подчеркивал пресс-секретарь президента.
Предыдущее — пасхальное — перемирие неоднократно нарушалось киевским режимом, хотя до начала прекращения огня Владимир Зеленский после публичных колебаний все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено Владимиром Путиным, оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Как заявил президент, он исходит из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Министерство обороны позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.