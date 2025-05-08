https://ria.ru/20250508/pashinyan-2015841111.html

Пашинян прилетел в Москву

Пашинян прилетел в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Пашинян прилетел в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:27:00+03:00

2025-05-08T18:27:00+03:00

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москва

никол пашинян

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

армения

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает в четверг корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​​​

https://ria.ru/20250507/lenta-2015560508.html

москва

армения

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Прибытие Пашиняна в Москву Прибытие Пашиняна в Москву 2025-05-08T18:27 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, никол пашинян, 80-летие победы в великой отечественной войне, армения