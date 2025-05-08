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Пашинян прилетел в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:27 08.05.2025 (обновлено: 21:50 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/pashinyan-2015841111.html
Пашинян прилетел в Москву
Пашинян прилетел в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Пашинян прилетел в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
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москва
никол пашинян
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
армения
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает в четверг корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​​​
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Прибытие Пашиняна в Москву
Прибытие Пашиняна в Москву
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москва, никол пашинян, 80-летие победы в великой отечественной войне, армения
Москва, Никол Пашинян, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Армения
Пашинян прилетел в Москву

Пашинян прибыл в Москву, где примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​​​​​​​
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваНикол Пашинян80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАрмения
 
 
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