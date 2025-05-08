https://ria.ru/20250508/pashinyan-2015841111.html
Пашинян прилетел в Москву
Пашинян прилетел в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Пашинян прилетел в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает в четверг корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:27:00+03:00
2025-05-08T18:27:00+03:00
2025-05-08T21:50:00+03:00
москва
никол пашинян
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
армения
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает в четверг корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
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москва
армения
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Прибытие Пашиняна в Москву
Прибытие Пашиняна в Москву
2025-05-08T18:27
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PT0M05S
РИА Новости
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москва, никол пашинян, 80-летие победы в великой отечественной войне, армения
Москва, Никол Пашинян, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Армения
Пашинян прилетел в Москву
Пашинян прибыл в Москву, где примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы