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В Париже проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:02 08.05.2025 (обновлено: 17:36 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/parizh-2015822749.html
В Париже проходит акция "Бессмертный полк"
В Париже проходит акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2025
В Париже проходит акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" проходит в центре французской столицы накануне празднования 80-летия Великой Победы, чтобы почтить память героев, сражавшихся с... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:02:00+03:00
2025-05-08T17:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
франция
ссср
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит в центре французской столицы накануне празднования 80-летия Великой Победы, чтобы почтить память героев, сражавшихся с нацизмом, передает корреспондент РИА Новости. Участники с флагами России, Советского Союза и французского движения против нацизма "Свободная Франция" идут маршем от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, где мероприятие завершится возложением цветов к памятникам советским партизанам, бойцам Сопротивления и солдатам союзных армий. По оценке корреспондента РИА Новости, несколько сотен человек пришли почтить память своих близких, павших во Второй мировой войне. На акции звучат патриотические песни. "Почет "бессмертным" победителям над нацизмом 8 мая 1945", - говорится на одной из растяжек. В толпе – множество фотографий участников войны, цветы и георгиевские ленты. В шествии принимают участие как представители русской общины, так и французы. "Я пришла сегодня почтить память моего прадеда, моего деда. И с папиной стороны тоже у нас вся семья участвовала в этой войне. И это важно для нас - почтить их память", - рассказала РИА Новости одна из участниц шествия. "Чтобы не забывать их, чтобы их помнить и гордиться памятью", - отметила в беседе с агентством другая участница акции. Некоторые воспользовались акцией, чтобы выступить с политическим заявлением. "Нет апокалипсису. Нет войне и экономике мировой войны", - говорится на табличке одного из участников шествия. Как ранее сообщил РИА Новости один из организаторов мероприятия во Франции Дмитрий де Кошко, французы были возмущены тем, что представителей России не пригласили на памятные мероприятия. "Присоединиться к "Бессмертному полку" - это способ напомнить всем, что великие победители нацизма - те, кому мы должны, - СССР, все народы стран СССР и России прежде всего", - отметил он. Шествия "Бессмертного полка" проводятся и в других городах Франции. Как сообщало посольство РФ во Франции, марши запланированы в городах Монпелье, Лион, Безье и Страсбург. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250504/frantsuzy-2014855762.html
https://ria.ru/20250508/matvienko-2015808378.html
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Шествие "Бессмертного полка" в центре Парижа
Шествие "Бессмертного полка" проходит в центре Парижа, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, россия, франция, ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Франция, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Париже проходит акция "Бессмертный полк"

В центре Парижа проходит акция "Бессмертный полк"

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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит в центре французской столицы накануне празднования 80-летия Великой Победы, чтобы почтить память героев, сражавшихся с нацизмом, передает корреспондент РИА Новости.
Участники с флагами России, Советского Союза и французского движения против нацизма "Свободная Франция" идут маршем от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, где мероприятие завершится возложением цветов к памятникам советским партизанам, бойцам Сопротивления и солдатам союзных армий.
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По оценке корреспондента РИА Новости, несколько сотен человек пришли почтить память своих близких, павших во Второй мировой войне. На акции звучат патриотические песни. "Почет "бессмертным" победителям над нацизмом 8 мая 1945", - говорится на одной из растяжек. В толпе – множество фотографий участников войны, цветы и георгиевские ленты. В шествии принимают участие как представители русской общины, так и французы.
"Я пришла сегодня почтить память моего прадеда, моего деда. И с папиной стороны тоже у нас вся семья участвовала в этой войне. И это важно для нас - почтить их память", - рассказала РИА Новости одна из участниц шествия.
"Чтобы не забывать их, чтобы их помнить и гордиться памятью", - отметила в беседе с агентством другая участница акции.
Некоторые воспользовались акцией, чтобы выступить с политическим заявлением. "Нет апокалипсису. Нет войне и экономике мировой войны", - говорится на табличке одного из участников шествия.
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Как ранее сообщил РИА Новости один из организаторов мероприятия во Франции Дмитрий де Кошко, французы были возмущены тем, что представителей России не пригласили на памятные мероприятия. "Присоединиться к "Бессмертному полку" - это способ напомнить всем, что великие победители нацизма - те, кому мы должны, - СССР, все народы стран СССР и России прежде всего", - отметил он.
Шествия "Бессмертного полка" проводятся и в других городах Франции. Как сообщало посольство РФ во Франции, марши запланированы в городах Монпелье, Лион, Безье и Страсбург.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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