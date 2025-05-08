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Патриарх Кирилл призвал не воспринимать парады как ритуал - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:39 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/parad-2015829961.html
Патриарх Кирилл призвал не воспринимать парады как ритуал
Патриарх Кирилл призвал не воспринимать парады как ритуал - РИА Новости, 08.05.2025
Патриарх Кирилл призвал не воспринимать парады как ритуал
Парады и другие торжественные события, которые проходят в День Победы, не надо воспринимать лишь как ритуал, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:39:00+03:00
2025-05-08T17:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
день победы
русская православная церковь
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парады и другие торжественные события, которые проходят в День Победы, не надо воспринимать лишь как ритуал, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. "Мы каждый год вспоминаем это величайшее событие (победу в Великой Отечественной войне - ред.) в истории нашей страны... и не было семьи, в которой кто-то не пострадал — был убит, или пропал без вести, или был ранен", - сказал патриарх Кирилл. Он рассказал, что его родной дядя был одним из защитников Брестской крепости, "но, будучи связистом, находился вне крепости и в первые же часы войны был убит". "Однако отец запрещал молиться за него как за умершего. У всех оставалась вера, и молились за него как за живого, но потом оказалось, что он погиб — в первые часы, а может, даже минуты этой страшной войны", - уточнил патриарх Кирилл. Предстоятель Русской церкви подчеркнул, что память о героях войны должна храниться в сознании молодежи, следующих поколений, "потому что в неразрывной связи, которая осуществляется посредством исторической памяти, — в каком-то смысле историческое бессмертие народа". "Народ существует, пока помнит прошлое, пока помнит и чтит предшествующие поколения, от подвига которых зависело само существование нашего Отечества. Вот почему парады, другие торжественные события, которые проходят в этот день, не надо воспринимать лишь как некий ритуал. Нужно помнить, что этим ритуалом мы актуализируем прошлое в своем сознании и таким образом становимся сопричастниками великих деяний наших родных, близких и всех тех, кто погиб в течение всей самой страшной войны в истории человечества, унесшей двадцать миллионов жизней наших соотечественников", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250507/parad-2014461706.html
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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), день победы, русская православная церковь
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), День Победы, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал не воспринимать парады как ритуал

Патриарх Кирилл: парады в День Победы не надо воспринимать лишь как ритуал

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парады и другие торжественные события, которые проходят в День Победы, не надо воспринимать лишь как ритуал, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.
"Мы каждый год вспоминаем это величайшее событие (победу в Великой Отечественной войне - ред.) в истории нашей страны... и не было семьи, в которой кто-то не пострадал — был убит, или пропал без вести, или был ранен", - сказал патриарх Кирилл.
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7 мая, 19:16
Он рассказал, что его родной дядя был одним из защитников Брестской крепости, "но, будучи связистом, находился вне крепости и в первые же часы войны был убит". "Однако отец запрещал молиться за него как за умершего. У всех оставалась вера, и молились за него как за живого, но потом оказалось, что он погиб — в первые часы, а может, даже минуты этой страшной войны", - уточнил патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской церкви подчеркнул, что память о героях войны должна храниться в сознании молодежи, следующих поколений, "потому что в неразрывной связи, которая осуществляется посредством исторической памяти, — в каком-то смысле историческое бессмертие народа".
"Народ существует, пока помнит прошлое, пока помнит и чтит предшествующие поколения, от подвига которых зависело само существование нашего Отечества. Вот почему парады, другие торжественные события, которые проходят в этот день, не надо воспринимать лишь как некий ритуал. Нужно помнить, что этим ритуалом мы актуализируем прошлое в своем сознании и таким образом становимся сопричастниками великих деяний наших родных, близких и всех тех, кто погиб в течение всей самой страшной войны в истории человечества, унесшей двадцать миллионов жизней наших соотечественников", - заключил патриарх Кирилл.
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