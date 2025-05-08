https://ria.ru/20250508/papa-2015884461.html

В Католической церкви объяснили быстрое избрание нового папы

В Католической церкви объяснили быстрое избрание нового папы - РИА Новости, 08.05.2025

В Католической церкви объяснили быстрое избрание нового папы

Избрание нового папы Римского за два дня говорит о единстве в Церкви, рассказал РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:37:00+03:00

2025-05-08T22:37:00+03:00

2025-05-08T22:37:00+03:00

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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ватикан

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Избрание нового папы Римского за два дня говорит о единстве в Церкви, рассказал РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается белый дым. Объявление о успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в 4-м туре голосовании. В ближайшее время кардинал-протодиакон Доминик Мамберти появится на балконе Собора святого Петра, чтобы произнести знаменитую латинскую формулу Habemus papam ("У нас есть папа") и объявить, кто был избран и какое папское имя он принял. "Тот факт, что папа был избран на второй день конклава, говорит о том, что внутри кардинальской коллегии нет разделения, как об этом говорили многие, как нет его и в Католической Церкви на глобальном уровне", - сказал отец Кирилл Горбунов. Также, по его словам, это говорит о том, что за 12 конгрегаций (собраний) коллегии кардиналов перед конклавом "кардиналы смогли достаточно познакомиться друг с другом и с ситуацией в Церкви, смогли принять такое быстрое решение". Он напомнил, что кардиналы не получают бюллетень со списком имен, где нужно только поставить крестик, как бывает при голосовании на светские должности. "Напротив, каждый свободен голосовать за любого из участников конклава и даже на самом деле за кого-то вне конклава. Также, кандидат должен получить не простое большинство, а 2/3 голосов, что подразумевает большую степень единства", - заключил собеседник агентства. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Конклав (избирательный совет, состоящий из кардиналов, которым на момент смерти Папы не исполнилось 80 лет) открылся в Ватикане вечером 7 мая. Ранее епископ Николай Дубинин рассказал РИА Новости, что по каноническому праву на папский престол может быть избран любой неженатый католик мужского пола - как мирянин, так и представитель духовенства вне зависимости от степени рукоположения, "но на практике уже несколько веков папу выбирают из числа кардиналов и, соответственно, участников конклава - то есть из самых заслуженных, достойных и, как правило, известных людей в Церкви". По мнению епископа, при выборе папы Римского важны его вера, праведность, верность в пастырском служении, мудрость в управлении и человечность, в целом же выборы - это духовное действие, когда по молитве "Святой Дух подсказывает кардиналам-выборщикам, кто именно сейчас нужен Церкви".

https://ria.ru/20250508/lev-2015870546.html

https://ria.ru/20250508/papa-2015882969.html

https://ria.ru/20250508/putin-2015873190.html

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франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, папа римский лев xiv, ватикан, в мире