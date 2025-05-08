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Аполитичный полиглот и любимчик Франциска: что известно о новом папе - РИА Новости, 08.05.2025
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Религия
 
22:21 08.05.2025 (обновлено: 23:06 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/papa-2015882969.html
Аполитичный полиглот и любимчик Франциска: что известно о новом папе
Аполитичный полиглот и любимчик Франциска: что известно о новом папе - РИА Новости, 08.05.2025
Аполитичный полиглот и любимчик Франциска: что известно о новом папе
В Ватикане завершился конклав. На второй день заседания избрали нового, 267-го, папу римского — американского кардинала Роберт Прево, который взял себе имя Лев... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:21:00+03:00
2025-05-08T23:06:00+03:00
религия
чикаго
перу
америка
франциск (хорхе марио бергольо)
сергей проскурин
пьетро паролин
римско-католическая церковь
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Ватикане завершился конклав. На второй день заседания избрали нового, 267-го, папу римского — американского кардинала Роберт Прево, который взял себе имя Лев XIV. Причем он даже не был в шорт-листе фаворитов. Как ему удалось занять трон — в материале РИА Новости.ИзбраниеНа фоне ясного римского неба из трубы Сикстинской капеллы повалил белый дым. Зазвонили колокола. Собравшаяся на площади Святого Петра толпа оглушительно загудела, развернули флаги разных стран. Засверкали вспышки фотоаппаратов. Не каждую рок-звезду приветствуют подобным образом. Новый папа римский избран. Но кто он? Для католиков всего мира наступает самое волнующее.Под звуки гимна перед собором Святого Петра выстроились папские жандармы и швейцарская гвардия. Спустя почти час на балкон вышел кардинал-протодьякон Доминик Мамберти и возвестил миру: "Habemus papam!" ("У нас есть папа!"). И представил его — на латыни. Американский кардинал Роберт Прево. Он взял себе имя Лев XIV.По сложившейся традиции конклав проходил в Сикстинской капелле — за закрытыми дверями. Кардиналы — 133 человека — съехались сюда со всего мира 7 мая. В тот день, согласно правилам, провели лишь один тур голосования (допустимый максимум — 33). Если никто из кандидатов не набирает две трети плюс один голос, назначается дополнительный тур. В нем участвуют уже лишь два явных фаворита. В этот раз для избрания хватило неполных двух дней (четырех раундов). Католическая церковь верна традициям: именно столько в среднем длились конклавы в последние сто лет. Меж двух АмерикНовому папе 69 лет. Он в совершенстве владеет итальянским и испанским, очень хорошо знает французский, португальский и немецкий. Английский — не родной, Роберт Прево родился в семье перуанцев. Правда, в Чикаго — 14 сентября 1955-го. Окончил малую семинарию ордена Святого Августина. В 1977-м, с дипломом бакалавра математических наук Университета Вилланова, присоединился к августинцам и принял свои первые обеты. В 1982-м, удостоившись степени магистра богословия в Католическом богословском союзе в Чикаго, рукоположен в священники ордена Святого Августина в Риме. В последующие пять лет получил лиценциат и докторскую степень в области канонического права в Папском университете Святого Фомы Аквинского в Риме.Затем отправился к августинцам в Перу — канцлером территориальной прелатуры. Год был пастором по призваниям и директором миссии августинской провинции Чикаго. Вернулся в Перу, возглавил августинскую семинарию в Трухильо. Также служил судьей регионального церковного суда, работал в местной коллегии консультантов. В 1998-м его избрали провинциалом августинской провинции Чикаго.С 2001-го до 2013-го — генеральный приор августинцев. Потом — первый советник и провинциальный викарий провинции Божией Матери Доброго совета, охватывающей весь Средний Запад США. В ноябре 2014-го папа Франциск назначил Прево апостольским администратором епархии Чиклайо и титулярным епископом Суфара. Пять лет спустя ввел в состав Конгрегации по делам духовенства. В 2020-м Прево стал апостольским администратором Кальяо (Перу) и перешел на работу в Конгрегацию по делам епископов. В январе 2023-го Франциск доверил ему весьма значимый пост префекта Дикастерии по делам епископов, Прево отвечал за все кадровые вопросы в Римско-католической церкви.А 6 февраля 2025-го Франциск возвел его в сан кардинала. СМИ писали, что понтифик тепло относился к Прево. Недаром новый папа сейчас выбрал себе одно из любимых имен Франциска — Лев."Мир вам"Традиционное послание "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") Лев XIV начал со слов "Мир вам всем".И продолжил: "Я желаю, чтобы мир пришел в ваши семьи, во все народы и на всю землю. Безоружный, смиренный мир. Бог любит нас всех, это безусловно". Затем понтифик поблагодарил предшественника и напомнил о его пасхальном благословении."Христос идет впереди нас. Миру нужен его свет. Человечеству он нужен, как мост, к которому может прийти Бог и его любовь. Помогите нам строить мосты с помощью диалога, чтобы всегда быть в мире. Спасибо папе Франциску", — заключил Лев XIV.Журналисты же строят догадки, куда — влево или вправо — поведет Католическую церковь новоизбранный понтифик. И реверанс в сторону Франциска — не просто дань уважения почившему папе. В целом Прево считают центристом. Он, например, не поддерживает либерализацию церкви — против женского священства. Но по некоторым ключевым вопросам социальной политики новый папа — прогрессист. Как и предшественник, делает упор на маргинализированные группы — мигрантов и бедные слои населения. Возможно, на конклаве он оказался компромиссной фигурой между условной партией либералов, коих очень много, и центристов, выступающих за сохранение оформленных Франциском порядков.Однако, по такой логике, куда лучший кандидат — госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Именно его считали фаворитом. Тем не менее, как писали итальянские СМИ, его главная фишка — дипломатичность — сыграла с ним плохую шутку: в минувшее воскресенье он произнес перед кардиналами слишком невнятную проповедь, и те поняли, что такой нехаризматичный папа римский не нужен.Скелеты в шкафу Перед конклавом то и дело говорили: американцев нельзя списывать со счетов. Неспроста ведь последним визитером Франциска был вице-президент США католик Джей Ди Вэнс. С другой стороны, у этой партии было слабое место — местная церковь погрязла в педофильских скандалах.Затронули они и нового папу. Ему припоминают инцидент четвертьвековой давности, когда Прево разрешил священнику Джеймсу Рэю, обвиняемому в сексуальном насилии и жестоком обращении с несовершеннолетними, поселиться в монастыре августинцев в Чикаго. Обитель находилась в непосредственной близости к католической начальной школе. Прево же не уведомил администрацию об отце Рэе, который в тот момент находился под строгим надзором. Сама санкция на проживание — не каноническое преступление. Но подобные действия общественность критикует.Другие же отмечают скрытый глобализм в словах папы Льва XIV о том, что католики "должны быть единым народом", который, "сплотившись, идет вперед — за Христом". Так это или нет — покажет время. В одном новоизбранный папа солидарен с покойным Франциском: он придает большое значение "созданию мостов между людьми". А ведь именно так с латыни переводится слово "понтифик".
https://ria.ru/20250507/papa-2015304695.html
https://ria.ru/20250508/lev-2015870546.html
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чикаго, перу, америка, франциск (хорхе марио бергольо), сергей проскурин, пьетро паролин, римско-католическая церковь, папа римский лев xiv
Религия, Чикаго, Перу, Америка, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Сергей Проскурин, Пьетро Паролин, Римско-католическая церковь, Папа римский Лев XIV
Аполитичный полиглот и любимчик Франциска: что известно о новом папе

Новому папе римскому припомнили скандал 25-летней давности

© AP Photo / Kirsty WigglesworthНовый папа римский Лев XIV
Новый папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Ватикане завершился конклав. На второй день заседания избрали нового, 267-го, папу римского — американского кардинала Роберт Прево, который взял себе имя Лев XIV. Причем он даже не был в шорт-листе фаворитов. Как ему удалось занять трон — в материале РИА Новости.

Избрание

Ватикан - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Порядок избрания папы Римского
7 мая, 01:50
На фоне ясного римского неба из трубы Сикстинской капеллы повалил белый дым. Зазвонили колокола. Собравшаяся на площади Святого Петра толпа оглушительно загудела, развернули флаги разных стран. Засверкали вспышки фотоаппаратов. Не каждую рок-звезду приветствуют подобным образом.

Новый папа римский избран. Но кто он? Для католиков всего мира наступает самое волнующее.

Под звуки гимна перед собором Святого Петра выстроились папские жандармы и швейцарская гвардия. Спустя почти час на балкон вышел кардинал-протодьякон Доминик Мамберти и возвестил миру: "Habemus papam!" ("У нас есть папа!"). И представил его — на латыни.

Американский кардинал Роберт Прево. Он взял себе имя Лев XIV.
По сложившейся традиции конклав проходил в Сикстинской капелле — за закрытыми дверями. Кардиналы — 133 человека — съехались сюда со всего мира 7 мая. В тот день, согласно правилам, провели лишь один тур голосования (допустимый максимум — 33). Если никто из кандидатов не набирает две трети плюс один голос, назначается дополнительный тур. В нем участвуют уже лишь два явных фаворита.

В этот раз для избрания хватило неполных двух дней (четырех раундов).
Католическая церковь верна традициям: именно столько в среднем длились конклавы в последние сто лет.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США
Вчера, 21:36

Меж двух Америк

Новому папе 69 лет. Он в совершенстве владеет итальянским и испанским, очень хорошо знает французский, португальский и немецкий. Английский — не родной, Роберт Прево родился в семье перуанцев. Правда, в Чикаго — 14 сентября 1955-го.

Окончил малую семинарию ордена Святого Августина. В 1977-м, с дипломом бакалавра математических наук Университета Вилланова, присоединился к августинцам и принял свои первые обеты. В 1982-м, удостоившись степени магистра богословия в Католическом богословском союзе в Чикаго, рукоположен в священники ордена Святого Августина в Риме. В последующие пять лет получил лиценциат и докторскую степень в области канонического права в Папском университете Святого Фомы Аквинского в Риме.

Затем отправился к августинцам в Перу — канцлером территориальной прелатуры. Год был пастором по призваниям и директором миссии августинской провинции Чикаго. Вернулся в Перу, возглавил августинскую семинарию в Трухильо. Также служил судьей регионального церковного суда, работал в местной коллегии консультантов. В 1998-м его избрали провинциалом августинской провинции Чикаго.

С 2001-го до 2013-го — генеральный приор августинцев. Потом — первый советник и провинциальный викарий провинции Божией Матери Доброго совета, охватывающей весь Средний Запад США.
В ноябре 2014-го папа Франциск назначил Прево апостольским администратором епархии Чиклайо и титулярным епископом Суфара. Пять лет спустя ввел в состав Конгрегации по делам духовенства. В 2020-м Прево стал апостольским администратором Кальяо (Перу) и перешел на работу в Конгрегацию по делам епископов. В январе 2023-го Франциск доверил ему весьма значимый пост префекта Дикастерии по делам епископов, Прево отвечал за все кадровые вопросы в Римско-католической церкви.

А 6 февраля 2025-го Франциск возвел его в сан кардинала.

СМИ писали, что понтифик тепло относился к Прево. Недаром новый папа сейчас выбрал себе одно из любимых имен Франциска — Лев.
Новый папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Трамп поздравил кардинала из США с избранием на пост папы
Вчера, 20:31

"Мир вам"

Традиционное послание "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") Лев XIV начал со слов "Мир вам всем".
И продолжил: "Я желаю, чтобы мир пришел в ваши семьи, во все народы и на всю землю. Безоружный, смиренный мир. Бог любит нас всех, это безусловно". Затем понтифик поблагодарил предшественника и напомнил о его пасхальном благословении.
"Христос идет впереди нас. Миру нужен его свет. Человечеству он нужен, как мост, к которому может прийти Бог и его любовь. Помогите нам строить мосты с помощью диалога, чтобы всегда быть в мире. Спасибо папе Франциску", — заключил Лев XIV.

Журналисты же строят догадки, куда — влево или вправо — поведет Католическую церковь новоизбранный понтифик. И реверанс в сторону Франциска — не просто дань уважения почившему папе.

В целом Прево считают центристом. Он, например, не поддерживает либерализацию церкви — против женского священства. Но по некоторым ключевым вопросам социальной политики новый папа — прогрессист. Как и предшественник, делает упор на маргинализированные группы — мигрантов и бедные слои населения.

Возможно, на конклаве он оказался компромиссной фигурой между условной партией либералов, коих очень много, и центристов, выступающих за сохранение оформленных Франциском порядков.

Однако, по такой логике, куда лучший кандидат — госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Именно его считали фаворитом. Тем не менее, как писали итальянские СМИ, его главная фишка — дипломатичность — сыграла с ним плохую шутку: в минувшее воскресенье он произнес перед кардиналами слишком невнятную проповедь, и те поняли, что такой нехаризматичный папа римский не нужен.
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин поздравил нового папу римского с избранием
Вчера, 21:01

Скелеты в шкафу

Перед конклавом то и дело говорили: американцев нельзя списывать со счетов. Неспроста ведь последним визитером Франциска был вице-президент США католик Джей Ди Вэнс. С другой стороны, у этой партии было слабое место — местная церковь погрязла в педофильских скандалах.

Затронули они и нового папу. Ему припоминают инцидент четвертьвековой давности, когда Прево разрешил священнику Джеймсу Рэю, обвиняемому в сексуальном насилии и жестоком обращении с несовершеннолетними, поселиться в монастыре августинцев в Чикаго. Обитель находилась в непосредственной близости к католической начальной школе. Прево же не уведомил администрацию об отце Рэе, который в тот момент находился под строгим надзором.

Сама санкция на проживание — не каноническое преступление. Но подобные действия общественность критикует.

Другие же отмечают скрытый глобализм в словах папы Льва XIV о том, что католики "должны быть единым народом", который, "сплотившись, идет вперед — за Христом". Так это или нет — покажет время.

В одном новоизбранный папа солидарен с покойным Франциском: он придает большое значение "созданию мостов между людьми". А ведь именно так с латыни переводится слово "понтифик".
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Священник рассказал о новом папе римском
Вчера, 22:11
 
РелигияЧикагоПеруАмерикаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Сергей ПроскуринПьетро ПаролинРимско-католическая церковьПапа римский Лев XIV
 
 
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