Священник рассказал о новом папе римском
Горбунов: конклав выбрал одного из ближайших сотрудников покойного Франциска
© AP Photo / Luca BrunoПапа Римский Лев XIV
© AP Photo / Luca Bruno
Папа Римский Лев XIV
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Избрание папой Римским кардинала Прево стало неожиданностью, он не был широко известен публике, вместе с тем он один из ближайших сотрудников покойного папы Франциска, поскольку отвечал в церкви за кадры, такой выбор может говорить о курсе на преемственность в управлении церковью, рассказал РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал из США Роберт Френсис Прево, он возьмет имя Лев XIV. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в 4-м туре голосования. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
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"Кардиналы избрали августинского монаха, уроженца снова Америки, на этот раз Северной, города Чикаго. Это неожиданно: кардинал Прево никогда не находился в центре всеобщего внимания, не был широко известен публике. Имя, которое выбрал новый папа – Лев XIV, вероятно, в честь папы Льва, который был на престоле в конце XIX века и положил начало современному социальному учению Католической церкви. Это тоже интересный, неожиданный выбор", - сказал отец Кирилл Горбунов.
Он напомнил, что кардинал Прево руководил Августинским орденом, исполнял разные миссии Святого престола, в том числе в Перу, а в последние два года он занимал должность префекта дикастерии по делам епископов – то есть тем, кто отвечает за кадры Святого престола по всему миру.
"Кардиналы сделали выбор в пользу одного из ближайших сотрудников покойного папы Франциска, поскольку тот, кто возглавляет дикастерию по делам епископов, несомненно, пользуется очень большим доверием понтифика. То есть, возможно, речь идет о преемственности в управлении Церковью, но, вероятно, с большим акцентом на администрирование, решение внутренних проблем. Хотя об этом говорить еще очень рано" , - заключил собеседник агентства.