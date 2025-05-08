Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал о новом папе римском - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/papa-2015882209.html
Священник рассказал о новом папе римском
Священник рассказал о новом папе римском - РИА Новости, 08.05.2025
Священник рассказал о новом папе римском
Избрание папой Римским кардинала Прево стало неожиданностью, он не был широко известен публике, вместе с тем он один из ближайших сотрудников покойного папы... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:11:00+03:00
2025-05-08T22:11:00+03:00
москва
ватикан
сша
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
папа римский
папа римский лев xiv
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015865892_0:0:2218:1248_1920x0_80_0_0_d6ec4cd96ad2644af363883a0d1b97bd.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Избрание папой Римским кардинала Прево стало неожиданностью, он не был широко известен публике, вместе с тем он один из ближайших сотрудников покойного папы Франциска, поскольку отвечал в церкви за кадры, такой выбор может говорить о курсе на преемственность в управлении церковью, рассказал РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал из США Роберт Френсис Прево, он возьмет имя Лев XIV. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в 4-м туре голосования. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. "Кардиналы избрали августинского монаха, уроженца снова Америки, на этот раз Северной, города Чикаго. Это неожиданно: кардинал Прево никогда не находился в центре всеобщего внимания, не был широко известен публике. Имя, которое выбрал новый папа – Лев XIV, вероятно, в честь папы Льва, который был на престоле в конце XIX века и положил начало современному социальному учению Католической церкви. Это тоже интересный, неожиданный выбор", - сказал отец Кирилл Горбунов. Он напомнил, что кардинал Прево руководил Августинским орденом, исполнял разные миссии Святого престола, в том числе в Перу, а в последние два года он занимал должность префекта дикастерии по делам епископов – то есть тем, кто отвечает за кадры Святого престола по всему миру. "Кардиналы сделали выбор в пользу одного из ближайших сотрудников покойного папы Франциска, поскольку тот, кто возглавляет дикастерию по делам епископов, несомненно, пользуется очень большим доверием понтифика. То есть, возможно, речь идет о преемственности в управлении Церковью, но, вероятно, с большим акцентом на администрирование, решение внутренних проблем. Хотя об этом говорить еще очень рано" , - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250508/rpts-2015880846.html
https://ria.ru/20250508/lev-2015870546.html
москва
ватикан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015865892_84:0:2056:1479_1920x0_80_0_0_8a64e9b6a4326338d464caa411a2a715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ватикан, сша, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский, папа римский лев xiv, в мире
Москва, Ватикан, США, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь, Папа Римский, Папа римский Лев XIV, В мире
Священник рассказал о новом папе римском

Горбунов: конклав выбрал одного из ближайших сотрудников покойного Франциска

© AP Photo / Luca BrunoПапа Римский Лев XIV
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Luca Bruno
Папа Римский Лев XIV
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Избрание папой Римским кардинала Прево стало неожиданностью, он не был широко известен публике, вместе с тем он один из ближайших сотрудников покойного папы Франциска, поскольку отвечал в церкви за кадры, такой выбор может говорить о курсе на преемственность в управлении церковью, рассказал РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского – им стал кардинал из США Роберт Френсис Прево, он возьмет имя Лев XIV. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в 4-м туре голосования. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Папа Римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Священник РПЦ высказался о новом папе Римском
Вчера, 21:56
"Кардиналы избрали августинского монаха, уроженца снова Америки, на этот раз Северной, города Чикаго. Это неожиданно: кардинал Прево никогда не находился в центре всеобщего внимания, не был широко известен публике. Имя, которое выбрал новый папа – Лев XIV, вероятно, в честь папы Льва, который был на престоле в конце XIX века и положил начало современному социальному учению Католической церкви. Это тоже интересный, неожиданный выбор", - сказал отец Кирилл Горбунов.
Он напомнил, что кардинал Прево руководил Августинским орденом, исполнял разные миссии Святого престола, в том числе в Перу, а в последние два года он занимал должность префекта дикастерии по делам епископов – то есть тем, кто отвечает за кадры Святого престола по всему миру.
"Кардиналы сделали выбор в пользу одного из ближайших сотрудников покойного папы Франциска, поскольку тот, кто возглавляет дикастерию по делам епископов, несомненно, пользуется очень большим доверием понтифика. То есть, возможно, речь идет о преемственности в управлении Церковью, но, вероятно, с большим акцентом на администрирование, решение внутренних проблем. Хотя об этом говорить еще очень рано" , - заключил собеседник агентства.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США
Вчера, 21:36
 
МоскваВатиканСШАФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьПапа РимскийПапа римский Лев XIVВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала