Конклав избрал нового папу римского
Конклав избрал новым папой римским Роберта Фрэнсиса Прево из США
© AP Photo / Alessandra TarantinoБелый дым из трубы Сикстинской капеллы во время конклава по выборам нового папы в Ватикане. 8 мая 2025 года
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Белый дым из трубы Сикстинской капеллы во время конклава по выборам нового папы в Ватикане. 8 мая 2025 года
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конклав в Ватикане избрал 267-го папу римского — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднялся белый дым.
Новым папой римским стал кардинал Прево из США — кардинал-протодьякон. Он принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из Соединенных Штатов.
Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.
Порядок избрания папы Римского
7 мая, 01:50
Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора Святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа!").
Конклав кардиналов избрал папу вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.
Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.