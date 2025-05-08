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Конклав избрал нового папу римского - РИА Новости, 08.05.2025
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Религия
 
19:10 08.05.2025 (обновлено: 23:45 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/papa-2015850141.html
Конклав избрал нового папу римского
Конклав избрал нового папу римского - РИА Новости, 08.05.2025
Конклав избрал нового папу римского
Конклав в Ватикане избрал 267-го папу римского — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднялся белый дым. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:10:00+03:00
2025-05-08T23:45:00+03:00
религия
папа римский
италия
римско-католическая церковь
умер папа римский франциск
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
папа римский лев xiv
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конклав в Ватикане избрал 267-го папу римского — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднялся белый дым.Новым папой римским стал кардинал Прево из США — кардинал-протодьякон. Он принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из Соединенных Штатов. Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора Святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа!").Конклав кардиналов избрал папу вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250507/papa-2015304695.html
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папа римский, италия, римско-католическая церковь, умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, папа римский лев xiv
Религия, Папа Римский, Италия, Римско-католическая церковь, Умер папа римский Франциск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Папа римский Лев XIV
Конклав избрал нового папу римского

Конклав избрал новым папой римским Роберта Фрэнсиса Прево из США

© AP Photo / Alessandra TarantinoБелый дым из трубы Сикстинской капеллы во время конклава по выборам нового папы в Ватикане. 8 мая 2025 года
Белый дым из трубы Сикстинской капеллы во время конклава по выборам нового папы в Ватикане. 8 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Белый дым из трубы Сикстинской капеллы во время конклава по выборам нового папы в Ватикане. 8 мая 2025 года
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конклав в Ватикане избрал 267-го папу римского — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднялся белый дым.
Новым папой римским стал кардинал Прево из США — кардинал-протодьякон. Он принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из Соединенных Штатов.
Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Порядок избрания папы Римского
7 мая, 01:50
Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора Святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа!").
Конклав кардиналов избрал папу вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.
Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США
Вчера, 21:36
 
РелигияПапа РимскийИталияРимско-католическая церковьУмер папа римский ФранцискФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканПапа римский Лев XIV
 
 
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