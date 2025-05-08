https://ria.ru/20250508/papa-2015850141.html

Конклав избрал нового папу римского

Конклав избрал нового папу римского - РИА Новости, 08.05.2025

Конклав избрал нового папу римского

Конклав в Ватикане избрал 267-го папу римского — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднялся белый дым. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:10:00+03:00

2025-05-08T19:10:00+03:00

2025-05-08T23:45:00+03:00

религия

папа римский

италия

римско-католическая церковь

умер папа римский франциск

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

папа римский лев xiv

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конклав в Ватикане избрал 267-го папу римского — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднялся белый дым.Новым папой римским стал кардинал Прево из США — кардинал-протодьякон. Он принял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из Соединенных Штатов. Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Нового главу Римско-католической церкви кардиналы избрали в четвертом туре голосования.Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти. С балкона собора Святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа!").Конклав кардиналов избрал папу вечером в четверг, на второй день заседания конклава, в четвертом туре голосования.Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

https://ria.ru/20250507/papa-2015304695.html

https://ria.ru/20250508/lev-2015870546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

папа римский, италия, римско-католическая церковь, умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, папа римский лев xiv