https://ria.ru/20250508/papa-2015773761.html

Конклав не смог избрать папу римского

Конклав не смог избрать папу римского - РИА Новости, 08.05.2025

Конклав не смог избрать папу римского

Второй и третий туры голосования на проходящем в Ватикане конклаве, где должен быть избран 267-й папа римский, завершились безрезультатно — из трубы на крыше... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:57:00+03:00

2025-05-08T12:57:00+03:00

2025-05-08T14:36:00+03:00

религия

умер папа римский франциск

ватикан

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ВАТИКАН, 8 мая — РИА Новости. Второй и третий туры голосования на проходящем в Ватикане конклаве, где должен быть избран 267-й папа римский, завершились безрезультатно — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым.В случае избрания нового предстоятеля Римско-католической церкви миру об этом возвестят белый дым и звон колоколов.В четверг запланированы еще два голосования. При их неудачном исходе результат будет объявляться через черный дым после 19 часов по местному времени. Если кардиналы придут к избранию понтифика на "промежуточном" раунде, белого дыма можно ожидать в районе 17:30 местного времени, как и спустя два часа при успешном исходе следующего раунда.В конклаве принимают участие 133 члена Кардинальской коллегии, которые в среду вечером торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов. Процедура будет продолжаться, пока один из кандидатов не заручится поддержкой не менее 89 участников конклава.Накануне вечером черный дым поднялся из трубы с почти двухчасовым опозданием, породив различные гипотезы задержки: итальянские СМИ предположили, что подсчет голосов замедлился из-за большего числа выборщиков (в 2013 году их было 115) или что опоздание связано с долгой церемониальной подготовкой к самому конклаву.

https://ria.ru/20250507/papa-2015304695.html

https://ria.ru/20250507/papa-2015458179.html

ватикан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Черный дым поднимается из трубы на крыше Сикстинской капеллы Черный дым снова – как и вчера - поднимается из трубы на крыше Сикстинской капеллы. Конклав не смог избрать нового папу Римского. Подробнее о системе голосования мы писали тут. 2025-05-08T12:57 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

умер папа римский франциск, ватикан