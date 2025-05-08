https://ria.ru/20250508/pamyat-2015840763.html

Жительница Чикаго рассказала об исторической памяти в США

Жительница Чикаго рассказала об исторической памяти в США - РИА Новости, 08.05.2025

Жительница Чикаго рассказала об исторической памяти в США

Людям важно помнить историю Второй мировой войны, но многие американцы, к сожалению, плохо знакомы с ней и забывают, на чьей стороне сражались США, рассказала... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:26:00+03:00

2025-05-08T18:26:00+03:00

2025-05-08T18:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

сша

чикаго

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Людям важно помнить историю Второй мировой войны, но многие американцы, к сожалению, плохо знакомы с ней и забывают, на чьей стороне сражались США, рассказала РИА Новости жительница Чикаго Эли Марино. "Я считаю, очень важно помнить историю Второй мировой войны. Сейчас многие американцы не помнят, на какой стороне США тогда воевали, против кого и почему мы воевали", - сказала Марино. В этом году она пришла посмотреть на автопробег, который члены русскоязычной общины Чикаго провели 4 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она также рассказала, что ранее участвовала в шествиях "Бессмертного полка". Марино поделилась, что ее дедушка воевал на Тихоокеанском фронте и за храбрость, проявленную в боях, был награжден одной из высших наград – Крестом ВМС США. "Безусловно, мы знаем, что он воевал на одной стороне с Советским Союзом. Он никогда не интересовался политикой, но знал, что нацисты – плохие, и мы должны победить их. И я уверена, что он понимал, какую роль Советский Союз сыграл в этой победе", - сказала она. Марино также рассказала, что обучает взрослых в местных колледжах и зачастую ее ученики знают историю лучше, чем студенты университетов. По ее словам, сейчас люди получает много ложной информации. "Мы должны сохранять реальную историю и помогать людям узнавать о ней", - добавила она.

https://ria.ru/20250504/ssha-2014824380.html

https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html

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чикаго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автопробег в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Чикаго Многие жители Чикаго с воодушевлением приветствовали автопробег, который представители местной русскоязычной общины устроили в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом РИА Новости рассказали организаторы проекта Аделия Муслимова и Алена Торопова. Махали нам руками, снимали на телефоны. У нас из машин звучали песни военных лет. Все получилось настолько празднично, что мы даже не ожидали. 2025-05-08T18:26 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, сша, чикаго, 80-летие победы в великой отечественной войне