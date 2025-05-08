https://ria.ru/20250508/pakistan-2015875855.html

Авиакомпании из ОАЭ отменили рейсы в Пакистан до 10 мая

Авиакомпании из ОАЭ отменили рейсы в Пакистан до 10 мая - РИА Новости, 08.05.2025

Авиакомпании из ОАЭ отменили рейсы в Пакистан до 10 мая

Авиакомпании из ОАЭ отменили рейсы в Пакистан по меньшей мере до 10 мая из-за закрытия воздушного пространства этой страны на фоне вооруженного конфликта с... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:20:00+03:00

2025-05-08T21:20:00+03:00

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ДУБАЙ, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпании из ОАЭ отменили рейсы в Пакистан по меньшей мере до 10 мая из-за закрытия воздушного пространства этой страны на фоне вооруженного конфликта с Индией. Крупнейшая в ОАЭ авиакомпания Emirates отменила рейсы в Пакистан до 10 мая включительно, сообщается в сообщении на сайте авиакомпании. "Авиакомпания Emirates приостанавливает полеты во все пункты Пакистана до 10 мая из-за сохраняющейся неопределенности относительно доступа к воздушному пространству и аэропортам страны", - говорится в заявлении. По данным онлайн-табло бюджетной авиакомпании из Дубая flydubai, все рейсы в Пакистан отменены вплоть до 9 мая. При этом в среду и четверг утром рейсы выполнялись, но некоторые из них были перенаправлены из других пакистанских городов в Карачи. На сайте авиакомпании Etihad из Абу-Даби сообщается, что все рейсы в Пакистан 8 и 9 мая отменены из-за закрытия воздушного пространства страны. Бюджетная авиакомпания Air Arabia отменила все рейсы в Пакистан до последующего уведомления. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. В четверг минобороны Индии сообщило, что в ответ на атаку со стороны Пакистана, нанесло удары по радарам и системам противовоздушной обороны в ряде мест в Пакистане, в частности, система противовоздушной обороны в Лахоре была нейтрализована. В министерстве отметили, что в результате ударов Пакистана погибли не менее 16 человек. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250430/indiya-2014488706.html

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