Пакистан сообщил об уничтожении 12 индийских дронов
Geo: армия Пакистана уничтожила 12 индийских беспилотников Harop
© AP Photo / Rebecca SantanaПакистанские военные
© AP Photo / Rebecca Santana
Пакистанские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Армия Пакистана в четверг ночью уничтожила 12 индийских беспилотников Harop, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
IAI Harop - израильский разведывательно-ударный беспилотник, который при обнаружении цели может стать барражирующим боеприпасом.
"Генеральный директор по связям с общественностью межведомственной службы генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия вчера вечером совершила "еще один вопиющий военный акт агрессии против Пакистана, отправив беспилотники Harop в несколько мест". Он добавил, что вооруженные силы Пакистана, находящиеся в "состоянии повышенной готовности и бдительности", на данный момент нейтрализовали 12 беспилотников Harop в разных местах", - сообщает телеканал.
Глава пресс-службы армии Пакистана заявил, что беспилотники были нейтрализованы в Лахоре, Гуджранвале, Чаквале, Бахавалпуре, Миано, Карачи, Чхоре, Равалпинди и Аттоке. Он также отметил, что в результате атаки БПЛА четыре военнослужащих пакистанской армии получили ранения, один мирный житель погиб, один ранен.
"Вооруженные силы Пакистана остаются полностью бдительными в отношении любого типа угрозы, и по мере поступления дальнейших обновлений я буду держать вас в курсе", — добавил он.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.