https://ria.ru/20250508/pakistan-2015752559.html

Пакистан сообщил об уничтожении 12 индийских дронов

Пакистан сообщил об уничтожении 12 индийских дронов - РИА Новости, 08.05.2025

Пакистан сообщил об уничтожении 12 индийских дронов

Армия Пакистана в четверг ночью уничтожила 12 индийских беспилотников Harop, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:50:00+03:00

2025-05-08T10:50:00+03:00

2025-05-08T10:50:00+03:00

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geo

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Армия Пакистана в четверг ночью уничтожила 12 индийских беспилотников Harop, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри. IAI Harop - израильский разведывательно-ударный беспилотник, который при обнаружении цели может стать барражирующим боеприпасом. "Генеральный директор по связям с общественностью межведомственной службы генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия вчера вечером совершила "еще один вопиющий военный акт агрессии против Пакистана, отправив беспилотники Harop в несколько мест". Он добавил, что вооруженные силы Пакистана, находящиеся в "состоянии повышенной готовности и бдительности", на данный момент нейтрализовали 12 беспилотников Harop в разных местах", - сообщает телеканал. Глава пресс-службы армии Пакистана заявил, что беспилотники были нейтрализованы в Лахоре, Гуджранвале, Чаквале, Бахавалпуре, Миано, Карачи, Чхоре, Равалпинди и Аттоке. Он также отметил, что в результате атаки БПЛА четыре военнослужащих пакистанской армии получили ранения, один мирный житель погиб, один ранен. "Вооруженные силы Пакистана остаются полностью бдительными в отношении любого типа угрозы, и по мере поступления дальнейших обновлений я буду держать вас в курсе", — добавил он. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/pakistan-2015727570.html

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250508/indija-2015720411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, индия, исламабад, geo, операция синдур в пакистане