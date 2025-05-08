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Пакистан сообщил об уничтожении 12 индийских дронов - РИА Новости, 08.05.2025
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10:50 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/pakistan-2015752559.html
Пакистан сообщил об уничтожении 12 индийских дронов
Пакистан сообщил об уничтожении 12 индийских дронов - РИА Новости, 08.05.2025
Пакистан сообщил об уничтожении 12 индийских дронов
Армия Пакистана в четверг ночью уничтожила 12 индийских беспилотников Harop, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:50:00+03:00
2025-05-08T10:50:00+03:00
в мире
пакистан
индия
исламабад
geo
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Армия Пакистана в четверг ночью уничтожила 12 индийских беспилотников Harop, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри. IAI Harop - израильский разведывательно-ударный беспилотник, который при обнаружении цели может стать барражирующим боеприпасом. "Генеральный директор по связям с общественностью межведомственной службы генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия вчера вечером совершила "еще один вопиющий военный акт агрессии против Пакистана, отправив беспилотники Harop в несколько мест". Он добавил, что вооруженные силы Пакистана, находящиеся в "состоянии повышенной готовности и бдительности", на данный момент нейтрализовали 12 беспилотников Harop в разных местах", - сообщает телеканал. Глава пресс-службы армии Пакистана заявил, что беспилотники были нейтрализованы в Лахоре, Гуджранвале, Чаквале, Бахавалпуре, Миано, Карачи, Чхоре, Равалпинди и Аттоке. Он также отметил, что в результате атаки БПЛА четыре военнослужащих пакистанской армии получили ранения, один мирный житель погиб, один ранен. "Вооруженные силы Пакистана остаются полностью бдительными в отношении любого типа угрозы, и по мере поступления дальнейших обновлений я буду держать вас в курсе", — добавил он. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/pakistan-2015727570.html
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в мире, пакистан, индия, исламабад, geo, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Исламабад, Geo, Операция Синдур в Пакистане
Пакистан сообщил об уничтожении 12 индийских дронов

Geo: армия Пакистана уничтожила 12 индийских беспилотников Harop

© AP Photo / Rebecca SantanaПакистанские военные
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Rebecca Santana
Пакистанские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Армия Пакистана в четверг ночью уничтожила 12 индийских беспилотников Harop, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.
IAI Harop - израильский разведывательно-ударный беспилотник, который при обнаружении цели может стать барражирующим боеприпасом.
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"Генеральный директор по связям с общественностью межведомственной службы генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что Индия вчера вечером совершила "еще один вопиющий военный акт агрессии против Пакистана, отправив беспилотники Harop в несколько мест". Он добавил, что вооруженные силы Пакистана, находящиеся в "состоянии повышенной готовности и бдительности", на данный момент нейтрализовали 12 беспилотников Harop в разных местах", - сообщает телеканал.
Глава пресс-службы армии Пакистана заявил, что беспилотники были нейтрализованы в Лахоре, Гуджранвале, Чаквале, Бахавалпуре, Миано, Карачи, Чхоре, Равалпинди и Аттоке. Он также отметил, что в результате атаки БПЛА четыре военнослужащих пакистанской армии получили ранения, один мирный житель погиб, один ранен.
"Вооруженные силы Пакистана остаются полностью бдительными в отношении любого типа угрозы, и по мере поступления дальнейших обновлений я буду держать вас в курсе", — добавил он.
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Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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В миреПакистанИндияИсламабадGeoОперация Синдур в Пакистане
 
 
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