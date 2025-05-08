https://ria.ru/20250508/pakistan-2015741342.html

В трех аэропортах Пакистана приостановили полеты

В трех аэропортах Пакистана приостановили полеты - РИА Новости, 08.05.2025

В трех аэропортах Пакистана приостановили полеты

Управление аэропортов Пакистана временно приостановило полеты в аэропортах Карачи, Лахора и Сиалкота, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T09:48:00+03:00

2025-05-08T09:48:00+03:00

2025-05-08T09:48:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Управление аэропортов Пакистана временно приостановило полеты в аэропортах Карачи, Лахора и Сиалкота, сообщает телеканал Geo. "Аэропорты в Карачи, Лахоре и Сиалкоте будут недоступны для всех рейсов до 12.00 в четверг (10.00 мск)", - говорится в заявлении управления. Управление также призвало пассажиров оставаться на связи с соответствующими авиакомпаниями, чтобы быть в курсе последних новостей. Накануне минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/indija-2015720411.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015413679.html

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в мире, пакистан, индия, карачи, geo, операция синдур в пакистане