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В трех аэропортах Пакистана приостановили полеты - РИА Новости, 08.05.2025
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09:48 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/pakistan-2015741342.html
В трех аэропортах Пакистана приостановили полеты
В трех аэропортах Пакистана приостановили полеты - РИА Новости, 08.05.2025
В трех аэропортах Пакистана приостановили полеты
Управление аэропортов Пакистана временно приостановило полеты в аэропортах Карачи, Лахора и Сиалкота, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:48:00+03:00
2025-05-08T09:48:00+03:00
в мире
пакистан
индия
карачи
geo
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Управление аэропортов Пакистана временно приостановило полеты в аэропортах Карачи, Лахора и Сиалкота, сообщает телеканал Geo. "Аэропорты в Карачи, Лахоре и Сиалкоте будут недоступны для всех рейсов до 12.00 в четверг (10.00 мск)", - говорится в заявлении управления. Управление также призвало пассажиров оставаться на связи с соответствующими авиакомпаниями, чтобы быть в курсе последних новостей. Накануне минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/indija-2015720411.html
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015413679.html
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в мире, пакистан, индия, карачи, geo, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Карачи, Geo, Операция Синдур в Пакистане
В трех аэропортах Пакистана приостановили полеты

Управление аэропортов Пакистана приостановило полеты в Карачи, Лахоре и Сиалкоте

© AP Photo / K.M. ChaudaryСолдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Управление аэропортов Пакистана временно приостановило полеты в аэропортах Карачи, Лахора и Сиалкота, сообщает телеканал Geo.
"Аэропорты в Карачи, Лахоре и Сиалкоте будут недоступны для всех рейсов до 12.00 в четверг (10.00 мск)", - говорится в заявлении управления.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Глава МИД Пакистана заявил о контактах с Индией на фоне эскалации
03:12
Управление также призвало пассажиров оставаться на связи с соответствующими авиакомпаниями, чтобы быть в курсе последних новостей.
Накануне минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Последствия предположительно ответных ударов Пакистана по целям в Индии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Пакистан провел ответную атаку по целям в Индии
Вчера, 00:06
 
В миреПакистанИндияКарачиGeoОперация Синдур в Пакистане
 
 
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