В трех аэропортах Пакистана приостановили полеты
Управление аэропортов Пакистана приостановило полеты в Карачи, Лахоре и Сиалкоте
© AP Photo / K.M. ChaudaryСолдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре
© AP Photo / K.M. Chaudary
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая – РИА Новости. Управление аэропортов Пакистана временно приостановило полеты в аэропортах Карачи, Лахора и Сиалкота, сообщает телеканал Geo.
Управление также призвало пассажиров оставаться на связи с соответствующими авиакомпаниями, чтобы быть в курсе последних новостей.
Накануне минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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