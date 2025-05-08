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СМИ: в Лахоре прогремело несколько взрывов на фоне напряженности с Индией - РИА Новости, 08.05.2025
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06:14 08.05.2025 (обновлено: 06:29 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/pakistan-2015727570.html
СМИ: в Лахоре прогремело несколько взрывов на фоне напряженности с Индией
СМИ: в Лахоре прогремело несколько взрывов на фоне напряженности с Индией - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ: в Лахоре прогремело несколько взрывов на фоне напряженности с Индией
Несколько взрывов раздалось в пакистанском Лахоре на фоне напряженности с Индией, рядом с аэропортом был сбит индийский беспилотник, сообщает пакистанский... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T06:14:00+03:00
2025-05-08T06:29:00+03:00
в мире
индия
лахор
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Несколько взрывов раздалось в пакистанском Лахоре на фоне напряженности с Индией, рядом с аэропортом был сбит индийский беспилотник, сообщает пакистанский телеканал Samaa TV со ссылкой на источники в полиции."Несколько взрывов было слышно на шоссе Уолтон в районах Лахора Гопал-Нагар и Насирабад недалеко от аэропорта Уолтон. Люди выбегали из своих домов и сообщали, что видели клубы дыма. Источники в полиции заявили, что недалеко от аэропорта Уолтон был сбит индийский беспилотник", — говорится в сообщении.В правоохранительных органах сообщили, что беспилотник размером примерно от 1,5 до 1,8 метра управлялся из-за границы и был сбит с помощью глушения системы. Источники добавили, что аппарат использовался для слежки за чувствительными местами.В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015712359.html
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в мире, индия, лахор, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Лахор, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
СМИ: в Лахоре прогремело несколько взрывов на фоне напряженности с Индией

Samaa TV: в Лахоре прогремело несколько взрывов на фоне напряженности с Индией

© AP Photo / K.M. ChaudaryСолдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Несколько взрывов раздалось в пакистанском Лахоре на фоне напряженности с Индией, рядом с аэропортом был сбит индийский беспилотник, сообщает пакистанский телеканал Samaa TV со ссылкой на источники в полиции.
«
"Несколько взрывов было слышно на шоссе Уолтон в районах Лахора Гопал-Нагар и Насирабад недалеко от аэропорта Уолтон. Люди выбегали из своих домов и сообщали, что видели клубы дыма. Источники в полиции заявили, что недалеко от аэропорта Уолтон был сбит индийский беспилотник", — говорится в сообщении.
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В правоохранительных органах сообщили, что беспилотник размером примерно от 1,5 до 1,8 метра управлялся из-за границы и был сбит с помощью глушения системы. Источники добавили, что аппарат использовался для слежки за чувствительными местами.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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В миреИндияЛахорПакистанКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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