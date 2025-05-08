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В Ивановской области спустя 40 часов отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/opasnost-2015729682.html
В Ивановской области спустя 40 часов отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области спустя 40 часов отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
В Ивановской области спустя 40 часов отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области спустя 40 минут, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T07:17:00+03:00
2025-05-08T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
ивановская область
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области спустя 40 минут, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона во вторник в 14.22 мск, в среду она была продлена. Угроза атаки беспилотников действовала 40 часов 38 минут.
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технологии, ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ивановская область
В Ивановской области спустя 40 часов отменили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области власти отменили опасность атаки БПЛА спустя 40 часов

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области спустя 40 минут, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
"Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении.
Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона во вторник в 14.22 мск, в среду она была продлена. Угроза атаки беспилотников действовала 40 часов 38 минут.
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Тамбовской области отменили опасность атаки БПЛА
06:21
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииИвановская область
 
 
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