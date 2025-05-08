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В Ивановской области спустя 40 часов отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области спустя 40 часов отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025
В Ивановской области спустя 40 часов отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области спустя 40 минут, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T07:17:00+03:00
2025-05-08T07:17:00+03:00
2025-05-08T07:17:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области спустя 40 минут, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона во вторник в 14.22 мск, в среду она была продлена. Угроза атаки беспилотников действовала 40 часов 38 минут.
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технологии, ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Ивановская область
В Ивановской области спустя 40 часов отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области власти отменили опасность атаки БПЛА спустя 40 часов