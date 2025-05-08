https://ria.ru/20250508/opasnost-2015724737.html

В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА

В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.05.2025

В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T04:58:00+03:00

2025-05-08T04:58:00+03:00

2025-05-08T04:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

оренбургская область

евгений солнцев

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. "Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области!" - написал он в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 0.03 мск и продлилась 4 часа 46 минут.

https://ria.ru/20250508/opasnost-2015718053.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, евгений солнцев