https://ria.ru/20250508/opasnost-2015713566.html

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.05.2025

В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T00:04:00+03:00

2025-05-08T00:04:00+03:00

2025-05-08T00:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Республика Татарстан! На территории республики Татарстан с 23 часов 45 минут объявлен режим "беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015713228.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2025

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россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)