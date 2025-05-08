https://ria.ru/20250508/opasnost-2015713566.html
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 08.05.2025
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:04:00+03:00
2025-05-08T00:04:00+03:00
2025-05-08T00:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Республика Татарстан! На территории республики Татарстан с 23 часов 45 минут объявлен режим "беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/bespilotnik-2015713228.html
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россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Татарстане объявили опасность атаки беспилотников