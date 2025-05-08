https://ria.ru/20250508/oon-2015788766.html

Путин высказался о роли ООН в мировой политике

Путин высказался о роли ООН в мировой политике - РИА Новости, 08.05.2025

Путин высказался о роли ООН в мировой политике

Организация Объединенных Наций (ООН) должна и впредь играть важную роль в мировых делах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:28:00+03:00

2025-05-08T14:28:00+03:00

2025-05-08T14:41:00+03:00

оон

владимир путин

китай

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) должна и впредь играть важную роль в мировых делах, заявил президент России Владимир Путин."Как известно, в этом году свое 80-летие отметит Организация Объединенных Наций. Россия и Китай разделяют мнение, что ООН, ее Совет безопасности должны и впредь играть центральную роль в мировых делах, а все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН, международное право при обязательном учете интересов всех участников мирового сообщества и уважении их культурно-цивилизационного многообразия", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

китай

россия

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2025

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оон, владимир путин, китай, россия