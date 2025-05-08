https://ria.ru/20250508/ogranicheniya-2015729589.html

В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты

В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 08.05.2025

В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T07:15:00+03:00

2025-05-08T07:15:00+03:00

2025-05-08T07:19:00+03:00

иваново

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туношна

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в аэропортах в 15.20 мск среды."В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) в 06.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250508/ogranicheniya-2015727923.html

иваново

ярославль

туношна

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иваново, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна