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В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 08.05.2025
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07:15 08.05.2025 (обновлено: 07:19 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ogranicheniya-2015729589.html
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 08.05.2025
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.05.2025
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иваново
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в аэропортах в 15.20 мск среды."В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) в 06.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
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иваново, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Иваново, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт Туношна
Аэропорт Туношна - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены в аэропортах в 15.20 мск среды.
"В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) в 06.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на полеты
06:22
 
ИвановоЯрославльФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Туношна
 
 
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