https://ria.ru/20250508/ogranicheniya-2015729589.html
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 08.05.2025
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T07:15:00+03:00
2025-05-08T07:15:00+03:00
2025-05-08T07:19:00+03:00
иваново
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61492/78/614927804_0:341:2751:1888_1920x0_80_0_0_20482ea04996ee8c356dcae2a8e31f6e.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля в 06.42 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в аэропортах в 15.20 мск среды."В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) в 06.42 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал представитель Росавиации в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250508/ogranicheniya-2015727923.html
иваново
ярославль
туношна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61492/78/614927804_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_022156bf2088b5e5d0278bcd277b94e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна
Иваново, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Иваново и Ярославля сняли временные ограничения