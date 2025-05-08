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В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 08.05.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T06:22:00+03:00
2025-05-08T06:22:00+03:00
2025-05-08T06:25:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Временные ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода."В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) в 6.03 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015709820.html
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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода сняли временные ограничения на полеты