https://ria.ru/20250508/ogranicheniya-2015726061.html

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 08.05.2025

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новогорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T05:29:00+03:00

2025-05-08T05:29:00+03:00

2025-05-08T05:36:00+03:00

нижний новгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новогорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС с 04.30 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250507/aeroport-2015709820.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации