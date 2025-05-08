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При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали две женщины
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали две женщины - РИА Новости, 08.05.2025
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали две женщины
Две пожилые жительницы Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ, они госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:20:00+03:00
2025-05-08T20:20:00+03:00
2025-05-08T20:20:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Две пожилые жительницы Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ, они госпитализированы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Враг продолжает свой гнусный террор перед 9 мая. За последние несколько часов из-за обстрелов пострадали два жителя Херсонщины. В Голой Пристани ранения получила женщина 78 лет. В Алешках пострадала местная жительница 64 лет" , - написал Сальдо в Telegram-канале. Обе женщины доставлены в больницы. Ранее утром в четверг сообщил, что мирная жительница погибла в Днепрянах Херсонской области в результате артобстрела украинских войск
https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали две женщины
Сальдо: две пожилые жительницы Херсонской области пострадали при обстрелах ВСУ