https://ria.ru/20250508/obstrelakh-2015767275.html

Индия сообщила о 16 погибших при обстрелах со стороны Пакистана

Индия сообщила о 16 погибших при обстрелах со стороны Пакистана - РИА Новости, 08.05.2025

Индия сообщила о 16 погибших при обстрелах со стороны Пакистана

Не менее 16 человек погибли в Индии в результате атак Пакистана, заявило минобороны Индии. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:19:00+03:00

2025-05-08T12:19:00+03:00

2025-05-08T12:44:00+03:00

в мире

индия

пакистан

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли в Индии в результате атак Пакистана, заявило минобороны Индии."В результате обстрела со стороны Пакистана погибли 16 ни в чем не повинных людей, в том числе три женщины и пятеро детей. И в этом случае Индия была вынуждена принять ответные меры, чтобы прекратить минометный и артиллерийский огонь с территории Пакистана", - отметили в ведомствеНочью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана . В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/pakistan-2015727570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, пакистан, операция синдур в пакистане