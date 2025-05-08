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Индия сообщила о 16 погибших при обстрелах со стороны Пакистана - РИА Новости, 08.05.2025
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12:19 08.05.2025 (обновлено: 12:44 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/obstrelakh-2015767275.html
Индия сообщила о 16 погибших при обстрелах со стороны Пакистана
Индия сообщила о 16 погибших при обстрелах со стороны Пакистана - РИА Новости, 08.05.2025
Индия сообщила о 16 погибших при обстрелах со стороны Пакистана
Не менее 16 человек погибли в Индии в результате атак Пакистана, заявило минобороны Индии. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:19:00+03:00
2025-05-08T12:44:00+03:00
в мире
индия
пакистан
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли в Индии в результате атак Пакистана, заявило минобороны Индии."В результате обстрела со стороны Пакистана погибли 16 ни в чем не повинных людей, в том числе три женщины и пятеро детей. И в этом случае Индия была вынуждена принять ответные меры, чтобы прекратить минометный и артиллерийский огонь с территории Пакистана", - отметили в ведомствеНочью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана . В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/pakistan-2015727570.html
https://ria.ru/20250508/indiya-2015766132.html
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в мире, индия, пакистан, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Операция Синдур в Пакистане
Индия сообщила о 16 погибших при обстрелах со стороны Пакистана

Минобороны Индии заявило о 16 погибших при обстрелах со стороны Пакистана

© AP Photo / M.D. MughalМесто ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
Место ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Место ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая - РИА Новости. Не менее 16 человек погибли в Индии в результате атак Пакистана, заявило минобороны Индии.
"В результате обстрела со стороны Пакистана погибли 16 ни в чем не повинных людей, в том числе три женщины и пятеро детей. И в этом случае Индия была вынуждена принять ответные меры, чтобы прекратить минометный и артиллерийский огонь с территории Пакистана", - отметили в ведомстве
Солдаты военизированных формирований Пакистана в Лахоре - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
СМИ: в Лахоре прогремело несколько взрывов на фоне напряженности с Индией
06:14
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана . В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Военнослужащие ВВС Индии в Кашмире - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Индия нанесла удары по радарам и системам ПВО в Пакистане
12:14
 
В миреИндияПакистанОперация Синдур в Пакистане
 
 
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