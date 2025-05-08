В Кремле завершился обед для иностранных делегаций
Обед в Кремле в честь зарубежных гостей, приглашенных на юбилей Победы, завершен
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне
Обед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный Обед в Кремле от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершен, Владимир Путин после завершения мероприятия лично попрощался с гостями.
Официальный обед проходил в Большом Кремлевском дворце. Там же состоялся концерт. Путин в ходе мероприятия поднял тост за Победу и поколение победителей.
В пятницу зарубежные гости соберутся на Красной площади на Параде Победы. Как ранее сообщали в Кремле, Москва ожидает присутствие 27 глав государств на параде в Москве.
Путин поднял тост за Победу
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