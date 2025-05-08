https://ria.ru/20250508/obed-2015884690.html

В Кремле завершился обед для иностранных делегаций

В Кремле завершился обед для иностранных делегаций - РИА Новости, 08.05.2025

В Кремле завершился обед для иностранных делегаций

Официальный Обед в Кремле от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:39:00+03:00

2025-05-08T22:39:00+03:00

2025-05-08T22:39:00+03:00

общество

москва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный Обед в Кремле от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершен, Владимир Путин после завершения мероприятия лично попрощался с гостями. Официальный обед проходил в Большом Кремлевском дворце. Там же состоялся концерт. Путин в ходе мероприятия поднял тост за Победу и поколение победителей. В пятницу зарубежные гости соберутся на Красной площади на Параде Победы. Как ранее сообщали в Кремле, Москва ожидает присутствие 27 глав государств на параде в Москве.

https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html

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Наталья Макарова

общество, москва, россия, владимир путин