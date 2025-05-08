Рейтинг@Mail.ru
В Кремле завершился обед для иностранных делегаций - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/obed-2015884690.html
В Кремле завершился обед для иностранных делегаций
В Кремле завершился обед для иностранных делегаций - РИА Новости, 08.05.2025
В Кремле завершился обед для иностранных делегаций
Официальный Обед в Кремле от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:39:00+03:00
2025-05-08T22:39:00+03:00
общество
москва
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015875422_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_bdeac2cdedd0d4de479059ba3e5458d6.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный Обед в Кремле от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершен, Владимир Путин после завершения мероприятия лично попрощался с гостями. Официальный обед проходил в Большом Кремлевском дворце. Там же состоялся концерт. Путин в ходе мероприятия поднял тост за Победу и поколение победителей. В пятницу зарубежные гости соберутся на Красной площади на Параде Победы. Как ранее сообщали в Кремле, Москва ожидает присутствие 27 глав государств на параде в Москве.
https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015875422_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_df49bcf0ea6680b2489bee9cfbce769f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, владимир путин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин
В Кремле завершился обед для иностранных делегаций

Обед в Кремле в честь зарубежных гостей, приглашенных на юбилей Победы, завершен

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне
Обед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Официальный Обед в Кремле от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершен, Владимир Путин после завершения мероприятия лично попрощался с гостями.
Официальный обед проходил в Большом Кремлевском дворце. Там же состоялся концерт. Путин в ходе мероприятия поднял тост за Победу и поколение победителей.
В пятницу зарубежные гости соберутся на Красной площади на Параде Победы. Как ранее сообщали в Кремле, Москва ожидает присутствие 27 глав государств на параде в Москве.
Тост Путина на приеме в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин поднял тост за Победу
Вчера, 20:30
 
ОбществоМоскваРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала