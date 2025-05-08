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Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:31 08.05.2025 (обновлено: 18:49 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/obed-2015841778.html
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед - РИА Новости, 08.05.2025
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед
Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы, прибывают в Кремль, передает корреспондент... РИА Новости, 08.05.2025
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россия
80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия
милорад додик
бадра гунба
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
республика сербская
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы, прибывают в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Одними из первых в Большой Кремлевский дворец прибыли лидер Республики Сербской Милорад Додик, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Абхазии Бадра Гунба.
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россия
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Прибытие глав иностранных делегаций в Кремль
Прибытие глав иностранных делегаций в Кремль
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россия, абхазия, милорад додик, бадра гунба, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика сербская
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Абхазия, Милорад Додик, Бадра Гунба, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Сербская
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед

Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций прибывают в Кремль на обед

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы, прибывают в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
Одними из первых в Большой Кремлевский дворец прибыли лидер Республики Сербской Милорад Додик, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Абхазии Бадра Гунба.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияАбхазияМилорад ДодикБадра ГунбаМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРеспублика Сербская
 
 
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