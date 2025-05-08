https://ria.ru/20250508/obed-2015841778.html

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед - РИА Новости, 08.05.2025

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед

Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы, прибывают в Кремль, передает корреспондент... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:31:00+03:00

2025-05-08T18:31:00+03:00

2025-05-08T18:49:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

абхазия

милорад додик

бадра гунба

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

республика сербская

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы, прибывают в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Одними из первых в Большой Кремлевский дворец прибыли лидер Республики Сербской Милорад Додик, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Абхазии Бадра Гунба.

https://ria.ru/20250507/lenta-2015560508.html

россия

абхазия

москва

республика сербская

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Прибытие глав иностранных делегаций в Кремль Прибытие глав иностранных делегаций в Кремль 2025-05-08T18:31 true PT40M41S

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россия, абхазия, милорад додик, бадра гунба, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика сербская