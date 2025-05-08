https://ria.ru/20250508/obed-2015841778.html
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед - РИА Новости, 08.05.2025
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед
Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы, прибывают в Кремль, передает корреспондент... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:31:00+03:00
2025-05-08T18:31:00+03:00
2025-05-08T18:49:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия
милорад додик
бадра гунба
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
республика сербская
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы, прибывают в Кремль, передает корреспондент РИА Новости.Одними из первых в Большой Кремлевский дворец прибыли лидер Республики Сербской Милорад Додик, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Абхазии Бадра Гунба.
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россия
абхазия
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Прибытие глав иностранных делегаций в Кремль
Прибытие глав иностранных делегаций в Кремль
2025-05-08T18:31
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россия, абхазия, милорад додик, бадра гунба, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика сербская
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Зарубежные лидеры прибывают в Кремль на обед
Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций прибывают в Кремль на обед