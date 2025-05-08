Рейтинг@Mail.ru
В Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/novgorod-2015757885.html
В Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна
В Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна - РИА Новости, 08.05.2025
В Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна
Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в Великом Новгороде, сейчас находится в больнице, проводится доследственная... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:20:00+03:00
2025-05-08T11:20:00+03:00
происшествия
великий новгород
россия
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в Великом Новгороде, сейчас находится в больнице, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК по региону. Инцидент произошел вечрем в среду. "Следственное управление СК России по Новгородской области проводит проверку по факту падения ребенка из окна... Ребенок был оперативно госпитализирован... ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, надзорное ведомство тоже организовало проверку. Прокуратура оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельность учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребёнка.
https://ria.ru/20250208/murom-1998187451.html
великий новгород
россия
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, великий новгород, россия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Новгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна

В Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна второго этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в Великом Новгороде, сейчас находится в больнице, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК по региону.
Инцидент произошел вечрем в среду.
"Следственное управление СК России по Новгородской области проводит проверку по факту падения ребенка из окна... Ребенок был оперативно госпитализирован... ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, надзорное ведомство тоже организовало проверку. Прокуратура оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельность учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребёнка.
Двое маленьких детей выпали из окна квартиры на третьем этаже в Муроме. 8 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Во Владимирской области двое детей выпали из окна
8 февраля, 19:47
 
ПроисшествияВеликий НовгородРоссияНовгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала