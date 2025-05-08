https://ria.ru/20250508/novgorod-2015757885.html

В Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна

В Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна - РИА Новости, 08.05.2025

В Великом Новгороде полуторагодовалый ребенок выпал из окна

Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в Великом Новгороде, сейчас находится в больнице, проводится доследственная... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:20:00+03:00

2025-05-08T11:20:00+03:00

2025-05-08T11:20:00+03:00

происшествия

великий новгород

россия

новгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома в Великом Новгороде, сейчас находится в больнице, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК по региону. Инцидент произошел вечрем в среду. "Следственное управление СК России по Новгородской области проводит проверку по факту падения ребенка из окна... Ребенок был оперативно госпитализирован... ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, надзорное ведомство тоже организовало проверку. Прокуратура оценит условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельность учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребёнка.

https://ria.ru/20250208/murom-1998187451.html

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россия

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, великий новгород, россия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)