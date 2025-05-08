https://ria.ru/20250508/nevrolog-2015720303.html

Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона

Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона - РИА Новости, 08.05.2025

Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона

Болезни Паркинсона обычно подвержены люди старше 60 лет, немного чаще она встречается у мужчин, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T03:10:00+03:00

2025-05-08T03:10:00+03:00

2025-05-08T04:54:00+03:00

владимир мартынов

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Болезни Паркинсона обычно подвержены люди старше 60 лет, немного чаще она встречается у мужчин, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Болезнь Паркинсона чаще всего поражает людей старше 60 лет и немного чаще встречается у мужчин", — отметил он. Кроме того, врач подчеркнул, что к факторам, увеличивающим риск развития этого заболевания, можно отнести генетику, перенесенные черепно-мозговые травмы, а также воздействие токсинов.

https://ria.ru/20250503/nevrolog-2014732663.html

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2025

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владимир мартынов