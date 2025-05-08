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Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона - РИА Новости, 08.05.2025
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03:10 08.05.2025 (обновлено: 04:54 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/nevrolog-2015720303.html
Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона
Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона - РИА Новости, 08.05.2025
Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона
Болезни Паркинсона обычно подвержены люди старше 60 лет, немного чаще она встречается у мужчин, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:10:00+03:00
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владимир мартынов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Болезни Паркинсона обычно подвержены люди старше 60 лет, немного чаще она встречается у мужчин, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Болезнь Паркинсона чаще всего поражает людей старше 60 лет и немного чаще встречается у мужчин", — отметил он. Кроме того, врач подчеркнул, что к факторам, увеличивающим риск развития этого заболевания, можно отнести генетику, перенесенные черепно-мозговые травмы, а также воздействие токсинов.
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владимир мартынов
Владимир Мартынов
Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона

Невролог Мартынов: болезнь Паркинсона чаще всего поражает людей старше 60 лет

CC BY-SA 3.0 / Marvin 101 / Тельце Леви (коричневое пятно) в нейроне черного вещества при болезни Паркинсона
Тельце Леви (коричневое пятно) в нейроне черного вещества при болезни Паркинсона - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Marvin 101 /
Тельце Леви (коричневое пятно) в нейроне черного вещества при болезни Паркинсона. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Болезни Паркинсона обычно подвержены люди старше 60 лет, немного чаще она встречается у мужчин, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Болезнь Паркинсона чаще всего поражает людей старше 60 лет и немного чаще встречается у мужчин", — отметил он.
Кроме того, врач подчеркнул, что к факторам, увеличивающим риск развития этого заболевания, можно отнести генетику, перенесенные черепно-мозговые травмы, а также воздействие токсинов.
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Невролог рассказал, как снизить риск развития болезни Паркинсона
3 мая, 03:19
 
Владимир Мартынов
 
 
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