https://ria.ru/20250508/nevrolog-2015720303.html
Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона
Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона - РИА Новости, 08.05.2025
Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона
Болезни Паркинсона обычно подвержены люди старше 60 лет, немного чаще она встречается у мужчин, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T03:10:00+03:00
2025-05-08T03:10:00+03:00
2025-05-08T04:54:00+03:00
владимир мартынов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Болезни Паркинсона обычно подвержены люди старше 60 лет, немного чаще она встречается у мужчин, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "Болезнь Паркинсона чаще всего поражает людей старше 60 лет и немного чаще встречается у мужчин", — отметил он. Кроме того, врач подчеркнул, что к факторам, увеличивающим риск развития этого заболевания, можно отнести генетику, перенесенные черепно-мозговые травмы, а также воздействие токсинов.
https://ria.ru/20250503/nevrolog-2014732663.html
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владимир мартынов
Невролог рассказал, кто сильнее всего подвержен болезни Паркинсона
Невролог Мартынов: болезнь Паркинсона чаще всего поражает людей старше 60 лет
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Болезни Паркинсона обычно подвержены люди старше 60 лет, немного чаще она встречается у мужчин, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Болезнь Паркинсона чаще всего поражает людей старше 60 лет и немного чаще встречается у мужчин", — отметил он.
Кроме того, врач подчеркнул, что к факторам, увеличивающим риск развития этого заболевания, можно отнести генетику, перенесенные черепно-мозговые травмы, а также воздействие токсинов.