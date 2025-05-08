https://ria.ru/20250508/naemnik-2015730462.html

Под Изюмом ликвидировали британского наемника, заочно осужденного в ДНР

Под Изюмом ликвидировали британского наемника, заочно осужденного в ДНР - РИА Новости, 08.05.2025

Под Изюмом ликвидировали британского наемника, заочно осужденного в ДНР

Воевавший за ВСУ британский наемник Кристофер Гаррет, который был заочно приговорен в ДНР к 14,5 годам колонии строгого режима, уничтожен недалеко от Изюма... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T07:45:00+03:00

2025-05-08T07:45:00+03:00

2025-05-08T07:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

изюм (город)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воевавший за ВСУ британский наемник Кристофер Гаррет, который был заочно приговорен в ДНР к 14,5 годам колонии строгого режима, уничтожен недалеко от Изюма Харьковской области Украины в результате "инцидента", сообщает газета Telegraph. "Бывший британский солдат, отправившийся на Украину для помощи в разминировании, погиб в результате "инцидента" на востоке страны. Сорокалетний Крис Гаррет погиб недалеко от города Изюма", - сообщает издание. Газета цитирует заявление основанной Гарретом организации Prevail, которой стало известно во вторник, что тот "получил серьезные ранения" недалеко от Изюма. На Украине начали расследование обстоятельств смерти Гаррета, отмечает издание. Согласно газете, под Изюмом был уничтожен еще один наемник. В марте Генпрокуратура РФ сообщила, что верховный суд ДНР заочно приговорил Гаррета к 14,5 годам колонии строгого режима. Как было установлено в суде, с января 2015 по декабрь 2017 года Гаррет прибыл на Украину, где добровольно вступил в состав украинского военизированного националистического объединения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого участвовал в военных действиях на стороне украинских силовых структур. В конце 2017 года Гаррет уехал домой, а в феврале 2022 года прибыл повторно на территорию Украины, вступил в состав Интернационального легиона и принимал участие в боевых действиях до ноября 2024 года. За указанные действия он получил материальное вознаграждение на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250330/prestupnik-2008261435.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010835688.html

украина

изюм (город)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, изюм (город), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф