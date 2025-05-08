Рейтинг@Mail.ru
Под Изюмом ликвидировали британского наемника, заочно осужденного в ДНР - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/naemnik-2015730462.html
Под Изюмом ликвидировали британского наемника, заочно осужденного в ДНР
Под Изюмом ликвидировали британского наемника, заочно осужденного в ДНР - РИА Новости, 08.05.2025
Под Изюмом ликвидировали британского наемника, заочно осужденного в ДНР
Воевавший за ВСУ британский наемник Кристофер Гаррет, который был заочно приговорен в ДНР к 14,5 годам колонии строгого режима, уничтожен недалеко от Изюма... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T07:45:00+03:00
2025-05-08T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
изюм (город)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воевавший за ВСУ британский наемник Кристофер Гаррет, который был заочно приговорен в ДНР к 14,5 годам колонии строгого режима, уничтожен недалеко от Изюма Харьковской области Украины в результате "инцидента", сообщает газета Telegraph. "Бывший британский солдат, отправившийся на Украину для помощи в разминировании, погиб в результате "инцидента" на востоке страны. Сорокалетний Крис Гаррет погиб недалеко от города Изюма", - сообщает издание. Газета цитирует заявление основанной Гарретом организации Prevail, которой стало известно во вторник, что тот "получил серьезные ранения" недалеко от Изюма. На Украине начали расследование обстоятельств смерти Гаррета, отмечает издание. Согласно газете, под Изюмом был уничтожен еще один наемник. В марте Генпрокуратура РФ сообщила, что верховный суд ДНР заочно приговорил Гаррета к 14,5 годам колонии строгого режима. Как было установлено в суде, с января 2015 по декабрь 2017 года Гаррет прибыл на Украину, где добровольно вступил в состав украинского военизированного националистического объединения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого участвовал в военных действиях на стороне украинских силовых структур. В конце 2017 года Гаррет уехал домой, а в феврале 2022 года прибыл повторно на территорию Украины, вступил в состав Интернационального легиона и принимал участие в боевых действиях до ноября 2024 года. За указанные действия он получил материальное вознаграждение на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250330/prestupnik-2008261435.html
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010835688.html
украина
изюм (город)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, изюм (город), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Изюм (город), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
Под Изюмом ликвидировали британского наемника, заочно осужденного в ДНР

Telegraph: под Изюмом ликвидировали британского наемника, воевавшего в ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воевавший за ВСУ британский наемник Кристофер Гаррет, который был заочно приговорен в ДНР к 14,5 годам колонии строгого режима, уничтожен недалеко от Изюма Харьковской области Украины в результате "инцидента", сообщает газета Telegraph.
"Бывший британский солдат, отправившийся на Украину для помощи в разминировании, погиб в результате "инцидента" на востоке страны. Сорокалетний Крис Гаррет погиб недалеко от города Изюма", - сообщает издание.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В Курской области ликвидировали швейцарского наемника
30 марта, 18:33
Газета цитирует заявление основанной Гарретом организации Prevail, которой стало известно во вторник, что тот "получил серьезные ранения" недалеко от Изюма.
На Украине начали расследование обстоятельств смерти Гаррета, отмечает издание. Согласно газете, под Изюмом был уничтожен еще один наемник.
В марте Генпрокуратура РФ сообщила, что верховный суд ДНР заочно приговорил Гаррета к 14,5 годам колонии строгого режима.
Как было установлено в суде, с января 2015 по декабрь 2017 года Гаррет прибыл на Украину, где добровольно вступил в состав украинского военизированного националистического объединения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого участвовал в военных действиях на стороне украинских силовых структур. В конце 2017 года Гаррет уехал домой, а в феврале 2022 года прибыл повторно на территорию Украины, вступил в состав Интернационального легиона и принимал участие в боевых действиях до ноября 2024 года. За указанные действия он получил материальное вознаграждение на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Сестра уничтоженного на Украине наемника обвинила Киев в безразличии
12 апреля, 03:10
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИзюм (город)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала