Под Изюмом ликвидировали британского наемника, заочно осужденного в ДНР
Telegraph: под Изюмом ликвидировали британского наемника, воевавшего в ВСУ
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воевавший за ВСУ британский наемник Кристофер Гаррет, который был заочно приговорен в ДНР к 14,5 годам колонии строгого режима, уничтожен недалеко от Изюма Харьковской области Украины в результате "инцидента", сообщает газета Telegraph.
"Бывший британский солдат, отправившийся на Украину для помощи в разминировании, погиб в результате "инцидента" на востоке страны. Сорокалетний Крис Гаррет погиб недалеко от города Изюма", - сообщает издание.
В Курской области ликвидировали швейцарского наемника
30 марта, 18:33
Газета цитирует заявление основанной Гарретом организации Prevail, которой стало известно во вторник, что тот "получил серьезные ранения" недалеко от Изюма.
На Украине начали расследование обстоятельств смерти Гаррета, отмечает издание. Согласно газете, под Изюмом был уничтожен еще один наемник.
В марте Генпрокуратура РФ сообщила, что верховный суд ДНР заочно приговорил Гаррета к 14,5 годам колонии строгого режима.
Как было установлено в суде, с января 2015 по декабрь 2017 года Гаррет прибыл на Украину, где добровольно вступил в состав украинского военизированного националистического объединения "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием. После этого участвовал в военных действиях на стороне украинских силовых структур. В конце 2017 года Гаррет уехал домой, а в феврале 2022 года прибыл повторно на территорию Украины, вступил в состав Интернационального легиона и принимал участие в боевых действиях до ноября 2024 года. За указанные действия он получил материальное вознаграждение на общую сумму более 3,5 миллиона рублей.