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Участники мотомарша "Дороги Победы" прибыли в Минск - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:03 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/motomarsh-2015848528.html
Участники мотомарша "Дороги Победы" прибыли в Минск
Участники мотомарша "Дороги Победы" прибыли в Минск - РИА Новости, 08.05.2025
Участники мотомарша "Дороги Победы" прибыли в Минск
Участники десятого, юбилейного, международного мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025" прибыли в Минск, откуда направятся далее в Брест, передает... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:03:00+03:00
2025-05-08T19:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
минск
европа
россия
андрей бобровский
парад победы
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Участники десятого, юбилейного, международного мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025" прибыли в Минск, откуда направятся далее в Брест, передает корреспондент РИА Новости. Мотопробег стартовал 26 апреля на Поклонной горе в Москве и продолжил свой путь по территории России и Европы, завершится он 9 мая. Мотомарш проходит в несколько этапов: "Россия – Белоруссия", "Россия – Юг", "Кавказ" и "Европа". По маршруту следования участники собирают с памятных мест частички Вечного огня в шахтерскую лампаду, оклад для которой выкован донецким кузнецом Виктором Михалевым. В столице Белоруссии участники этапа "Россия – Белоруссия" возложили цветы к памятной доске немецкому антифашисту, перешедшему на сторону Красной Армии, герою Советского Союза Фрицу Шменкелю, который был казнен фашистами в оккупированном Минске в 1944 году. Участники мотомарша также посетили мемориальные комплексы "Курган Славы" и "Хатынь" недалеко от Минска. "Цель акции – сохранение памяти (о событиях Великой Отечественной войны – ред.), увековечивание имен героев… Мы еще проводим параллели между теми событиями, которые были 80 лет назад, и тем, что сейчас происходит на территории Украины, где неофашизм цветет буйным цветом. Для нас это не просто слова и какие-то слухи - в нашей колонне едут ветераны специальной военной операции, которые это все видели своими глазами", - рассказал журналистам в четверг в Минске руководитель движения "Дороги Победы", президент отделения "Дороги Победы" мотоклуба "Ночные Волки" Андрей Бобровский. Он подчеркнул, что историю важно беречь и хранить, потому что она поможет сохранить Россию и Белоруссию как государства, братство между двумя странами и защитить их от повторения событий прошлого. Бобровский отметил, что завтра участники мотомарша прибудут в Брест, где примут участие в шествии "Бессмертного полка" и передадут в Брестскую крепость собранные в знаковых местах частички Вечного огня. В колонне, которая въехала на территорию Белоруссии из России, порядка 50 мотоциклов, однако в течение акции участники сменяют друг друга: кто-то заканчивает пробег, а кто-то присоединяется в пути. Всего же, по словам Бобровского, в мотомарше на этом этапе приняли участие уже более тысячи человек. При этом он напомнил, что одновременно проходит этап мотомарша в Европе, в частности, в Словакии, Чехии, Германии. Он завершится в Берлине у подножья мемориала Воину-освободителю. "Наши парни поднимут знамя Победы, возложат цветы и покажут тем самым немцам и всему миру, что мы помним, мы хотим помнить... Среди них очень много этнических иностранцев: немцев, словаков, поляков, чехов, которые очень радеют за нашу общую историю", - сказал Бобровский. Он отметил, что участники акции в Европе не боятся провокаций. "Они всегда происходят и везде. Мы к этому готовы. Мы не можем прятаться от провокаций, мы не боимся их. Мы не делаем ничего плохого, никаких противозаконных действий. Мы просто делаем то, что должны делать нормальные люди 9 мая", - сказал он. Бобровский добавил, что с ностальгией вспоминает те времена, когда участники мотопробега ехали одной братской, интернациональной колонной по маршруту Москва-Берлин. "В этой колонне ехали и немцы, и словаки, и чехи, и французы, итальянцы... Все были воодушевлены единой идеей. И не было никаких языковых барьеров. Слава богу, мы смогли создать там (в Европе – ред.) такое сообщество (единомышленников – ред.), и они уже сами, без нас, делают все то же самое. Пока без нас, но, думаю, это временно", - сказал он.
https://ria.ru/20250508/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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в мире, минск, европа, россия, андрей бобровский, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Минск, Европа, Россия, Андрей Бобровский, Парад Победы
Участники мотомарша "Дороги Победы" прибыли в Минск

Участники мотомарша "Дороги Победы" к 80-летию Победы прибыли в Минск

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМотомарш "Дороги Победы"
Мотомарш Дороги Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мотомарш "Дороги Победы". Архивное фото
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Участники десятого, юбилейного, международного мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025" прибыли в Минск, откуда направятся далее в Брест, передает корреспондент РИА Новости.
Мотопробег стартовал 26 апреля на Поклонной горе в Москве и продолжил свой путь по территории России и Европы, завершится он 9 мая. Мотомарш проходит в несколько этапов: "Россия – Белоруссия", "Россия – Юг", "Кавказ" и "Европа". По маршруту следования участники собирают с памятных мест частички Вечного огня в шахтерскую лампаду, оклад для которой выкован донецким кузнецом Виктором Михалевым.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
В столице Белоруссии участники этапа "Россия – Белоруссия" возложили цветы к памятной доске немецкому антифашисту, перешедшему на сторону Красной Армии, герою Советского Союза Фрицу Шменкелю, который был казнен фашистами в оккупированном Минске в 1944 году. Участники мотомарша также посетили мемориальные комплексы "Курган Славы" и "Хатынь" недалеко от Минска.
"Цель акции – сохранение памяти (о событиях Великой Отечественной войны – ред.), увековечивание имен героев… Мы еще проводим параллели между теми событиями, которые были 80 лет назад, и тем, что сейчас происходит на территории Украины, где неофашизм цветет буйным цветом. Для нас это не просто слова и какие-то слухи - в нашей колонне едут ветераны специальной военной операции, которые это все видели своими глазами", - рассказал журналистам в четверг в Минске руководитель движения "Дороги Победы", президент отделения "Дороги Победы" мотоклуба "Ночные Волки" Андрей Бобровский.
Он подчеркнул, что историю важно беречь и хранить, потому что она поможет сохранить Россию и Белоруссию как государства, братство между двумя странами и защитить их от повторения событий прошлого. Бобровский отметил, что завтра участники мотомарша прибудут в Брест, где примут участие в шествии "Бессмертного полка" и передадут в Брестскую крепость собранные в знаковых местах частички Вечного огня.
В колонне, которая въехала на территорию Белоруссии из России, порядка 50 мотоциклов, однако в течение акции участники сменяют друг друга: кто-то заканчивает пробег, а кто-то присоединяется в пути. Всего же, по словам Бобровского, в мотомарше на этом этапе приняли участие уже более тысячи человек.
При этом он напомнил, что одновременно проходит этап мотомарша в Европе, в частности, в Словакии, Чехии, Германии. Он завершится в Берлине у подножья мемориала Воину-освободителю. "Наши парни поднимут знамя Победы, возложат цветы и покажут тем самым немцам и всему миру, что мы помним, мы хотим помнить... Среди них очень много этнических иностранцев: немцев, словаков, поляков, чехов, которые очень радеют за нашу общую историю", - сказал Бобровский.
Он отметил, что участники акции в Европе не боятся провокаций. "Они всегда происходят и везде. Мы к этому готовы. Мы не можем прятаться от провокаций, мы не боимся их. Мы не делаем ничего плохого, никаких противозаконных действий. Мы просто делаем то, что должны делать нормальные люди 9 мая", - сказал он.
Бобровский добавил, что с ностальгией вспоминает те времена, когда участники мотопробега ехали одной братской, интернациональной колонной по маршруту Москва-Берлин. "В этой колонне ехали и немцы, и словаки, и чехи, и французы, итальянцы... Все были воодушевлены единой идеей. И не было никаких языковых барьеров. Слава богу, мы смогли создать там (в Европе – ред.) такое сообщество (единомышленников – ред.), и они уже сами, без нас, делают все то же самое. Пока без нас, но, думаю, это временно", - сказал он.
Единая Россия провела Вальс Победы в Курске - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Курске провели акцию "Вальс Победы"
Вчера, 18:56
 
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