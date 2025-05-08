https://ria.ru/20250508/moskva-2016482892.html

Столичные специалисты отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом

Столичные специалисты отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом - РИА Новости, 12.05.2025

Столичные специалисты отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом, несколько таких зданий находятся на Соколе, сообщается на... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-08T13:57:00+03:00

2025-05-08T13:57:00+03:00

2025-05-12T15:24:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом, несколько таких зданий находятся на Соколе, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве немало домов с рустованными фасадами...За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 17 домов с бриллиантовым рустом", - говорится в сообщении. Уточняется, что на Новопесчаной улице продолжается обновление домов с бриллиантовым рустом: в 2023 году отремонтировали дом 14, годом ранее - дом 23, корпус 5, а в этом году приведут в порядок дом 23, корпус 7. Отмечается, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20241205/moskva-1987491510.html

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