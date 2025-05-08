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Столичные специалисты отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом
Столичные специалисты отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом - РИА Новости, 12.05.2025
Столичные специалисты отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом, несколько таких зданий находятся на Соколе, сообщается на... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-08T13:57:00+03:00
2025-05-08T13:57:00+03:00
2025-05-12T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом, несколько таких зданий находятся на Соколе, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве немало домов с рустованными фасадами...За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 17 домов с бриллиантовым рустом", - говорится в сообщении. Уточняется, что на Новопесчаной улице продолжается обновление домов с бриллиантовым рустом: в 2023 году отремонтировали дом 14, годом ранее - дом 23, корпус 5, а в этом году приведут в порядок дом 23, корпус 7. Отмечается, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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москва, сокол
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сокол
Столичные специалисты отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом
На Соколе в Москве отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали 17 домов с бриллиантовым рустом, несколько таких зданий находятся на Соколе, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Москве немало домов с рустованными фасадами...За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда в столице специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок 17 домов с бриллиантовым рустом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на Новопесчаной улице продолжается обновление домов с бриллиантовым рустом: в 2023 году отремонтировали дом 14, годом ранее - дом 23, корпус 5, а в этом году приведут в порядок дом 23, корпус 7.
Отмечается, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".