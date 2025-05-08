https://ria.ru/20250508/moskva-2015822409.html

Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву

Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:00:00+03:00

2025-05-08T17:00:00+03:00

2025-05-08T18:05:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. В аэропорту "Внуково-2" около трапа его встретил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Москву Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 9 мая, передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту "Внуково-2" около трапа его встретил вице-премьер Чернышенко. 2025-05-08T17:00 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, то лам, вьетнам, в мире, дмитрий чернышенко, россия