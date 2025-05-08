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Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву
Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:00:00+03:00
2025-05-08T17:00:00+03:00
2025-05-08T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. В аэропорту "Внуково-2" около трапа его встретил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.
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Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Москву
Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 9 мая, передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту "Внуково-2" около трапа его встретил вице-премьер Чернышенко.
2025-05-08T17:00
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москва, то лам, вьетнам, в мире, дмитрий чернышенко, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, То Лам, Вьетнам, В мире, Дмитрий Чернышенко, Россия
Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву
То Лам прибыл в Москву с официальным визитом