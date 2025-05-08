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Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:00 08.05.2025 (обновлено: 18:05 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/moskva-2015822409.html
Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву
Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:00:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
москва
то лам
вьетнам
в мире
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. В аэропорту "Внуково-2" около трапа его встретил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​
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60
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60
Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Москву
Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом для участия в мероприятиях по случаю 9 мая, передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту "Внуково-2" около трапа его встретил вице-премьер Чернышенко.
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москва, то лам, вьетнам, в мире, дмитрий чернышенко, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, То Лам, Вьетнам, В мире, Дмитрий Чернышенко, Россия
Генсек Коммунистической партии Вьетнама прибыл в Москву

То Лам прибыл в Москву с официальным визитом

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
В аэропорту "Внуково-2" около трапа его встретил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдёт 9 мая на Красной площади в Москве.​​​​​​​​​​
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваТо ЛамВьетнамВ миреДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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