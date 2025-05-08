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Киргизия призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность

Киргизия призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность - РИА Новости, 08.05.2025

Киргизия призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность

Киргизия призывает Индию и Пакистан проявить максимальную сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации конфликта, сообщил президент страны Садыр Жапаров. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:27:00+03:00

2025-05-08T16:27:00+03:00

2025-05-08T16:41:00+03:00

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БИШКЕК, 7 мая – РИА Новости. Киргизия призывает Индию и Пакистан проявить максимальную сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации конфликта, сообщил президент страны Садыр Жапаров."Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряженности между дружественными для нас странами — Индией и Пакистаном, являющимися членами Шанхайской организации сотрудничества. Призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность, не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к переговорам для мирного урегулирования", - написал глава государства на своей странице в социальной сети Facebook*.Как подчеркнул глава государства, Киргизия неизменно выступает за стабильность, безопасность и уважение международного права.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме оно начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергся нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015709943.html

https://ria.ru/20250410/kirgiziya-2010433098.html

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москва, садыр жапаров, киргизия, пакистан, индия, в мире