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Киргизия призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность - РИА Новости, 08.05.2025
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16:27 08.05.2025 (обновлено: 16:41 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/moskva-2015816504.html
Киргизия призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность
Киргизия призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность - РИА Новости, 08.05.2025
Киргизия призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность
Киргизия призывает Индию и Пакистан проявить максимальную сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации конфликта, сообщил президент страны Садыр Жапаров. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:27:00+03:00
2025-05-08T16:41:00+03:00
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БИШКЕК, 7 мая – РИА Новости. Киргизия призывает Индию и Пакистан проявить максимальную сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации конфликта, сообщил президент страны Садыр Жапаров."Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряженности между дружественными для нас странами — Индией и Пакистаном, являющимися членами Шанхайской организации сотрудничества. Призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность, не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к переговорам для мирного урегулирования", - написал глава государства на своей странице в социальной сети Facebook*.Как подчеркнул глава государства, Киргизия неизменно выступает за стабильность, безопасность и уважение международного права.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме оно начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергся нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015709943.html
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москва, садыр жапаров, киргизия, пакистан, индия, в мире
Москва, Садыр Жапаров, Киргизия, Пакистан, Индия, В мире
Киргизия призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность

Жапаров призвал Индию и Пакистан к сдержанности и деэскалации конфликта

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Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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БИШКЕК, 7 мая – РИА Новости. Киргизия призывает Индию и Пакистан проявить максимальную сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации конфликта, сообщил президент страны Садыр Жапаров.
"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряженности между дружественными для нас странами — Индией и Пакистаном, являющимися членами Шанхайской организации сотрудничества. Призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность, не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к переговорам для мирного урегулирования", - написал глава государства на своей странице в социальной сети Facebook*.
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Как подчеркнул глава государства, Киргизия неизменно выступает за стабильность, безопасность и уважение международного права.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме оно начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергся нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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