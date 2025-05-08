Киргизия призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность
Жапаров призвал Индию и Пакистан к сдержанности и деэскалации конфликта
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 7 мая – РИА Новости. Киргизия призывает Индию и Пакистан проявить максимальную сдержанность и не допустить дальнейшей эскалации конфликта, сообщил президент страны Садыр Жапаров.
"Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с обострением напряженности между дружественными для нас странами — Индией и Пакистаном, являющимися членами Шанхайской организации сотрудничества. Призываем обе стороны проявить максимальную сдержанность, не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к переговорам для мирного урегулирования", - написал глава государства на своей странице в социальной сети Facebook*.
Как подчеркнул глава государства, Киргизия неизменно выступает за стабильность, безопасность и уважение международного права.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме оно начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергся нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
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